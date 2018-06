Ragusa | caporalato e tratta di esseri umani | 5 arresti

Caporalato - alloggi fatiscenti - cibi scaduti e violenze inaudite : 5 arresti a Ragusa : False promesse di lavoro per alcuni romeni si trasformavano in sfruttamento e condizioni di vita inumane, con le vittime costrette a subire violenze inaudite e vivere in alloggi fatiscenti. La squadra mobile di Ragusa ha arrestato cinque persone per reati di Caporalato, traffico di esseri umani e prostituzione.Continua a leggere