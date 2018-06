Ragusa | 5 arresti per caporalato | “Alloggi fatiscenti e cibo scaduto in cambio di lavoro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Promettevano di farli vivere in una casa dignitosa ma, indelnei campi, ricevevano solo vestiti trovati nella spazzatura,di bassa qualità oed erano costretti a dormire in alloggisenza riscaldamento. Alcuni di loro, per lo più minorenni, venivano anche obbligati a prostituirsi. In caso di ribellione, botte e violenze di ogni tipo. Per questo la polizia diha arrestato cinque romeni, con le accuse di, associazione a delinquere, traffico di esseri umani e sfruttamento pluriaggravato della prostituzione (anche minorile). Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Catania, sono partite dopo la denuncia di un connazionale dei cinque presunti aguzzini, attirato come gli altri dall’inganno. Sulla base del suo racconto, riferiscono gli inquirenti, è stata accertata l’esistenza di un’associazione criminale ...