Raggi | partite operazioni sfalcio grandi aree verdi di Roma

romadailynews

: Partite operazioni di sfalcio delle grandi aree verdi, effettuate grazie all’accordo siglato con @coldiretti. I tra… - virginiaraggi : Partite operazioni di sfalcio delle grandi aree verdi, effettuate grazie all’accordo siglato con @coldiretti. I tra… - nonnino37 : RT @virginiaraggi: Partite operazioni di sfalcio delle grandi aree verdi, effettuate grazie all’accordo siglato con @coldiretti. I trattori… - Shaparovskys : RT @virginiaraggi: Partite operazioni di sfalcio delle grandi aree verdi, effettuate grazie all’accordo siglato con @coldiretti. I trattori… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018): firmato protocollo d’intesa con Coldiretti– Di seguito le parole di Virginia, sindaca di. “Sonoledidelledella città, effettuate grazie all’accordo siglato con Coldiretti. I trattori delle aziende agricole sono già a lavoro nel quartiere Laurentino. Qui, insieme al presidente del Municipio IX Dario D’Innocenti e al presidente di Coldiretti Lazio David Granieri, ho assistito ai primi interventi di manutenzione in via Gadda”. “Abbiamo firmato un protocollo d’intesa con Coldiretti per avviare tutta l’attività didelledella città all’interno di un rapporto più ampio, che vuole recuperare la funzione agricola dell’agrono, oggi dimenticata. L’associazione ci aiuterà nella manutenzione del verde pubblico inviando i trattori e ...