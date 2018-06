Questo robot si muove grazie a muscoli veri

wired

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Una piccola impalcatura meccanica ricoperta dain materiale vivente: è così che si presenta il primo dito cyborg della storia, appena messo a punto da un team di ricercatori dell’ Università di Tokyo. Per realizzare il “bioibrido”, così lo hanno definito, gli scienziati hanno dovuto sviluppare un metodo per far crescere sull’impiantoico cellule muscolari. A partire da singoli precursori di cellule di topo sono riusciti inizialmente a ottenere dei foglietti, e infine tessuti muscolari funzionanti,ai quali il piccoloriesce a simulare molto bene i movimenti del dito umano. Lo studio, pubblicato in questi giorni su Scienceics, rappresenta uno dei momenti di massima vicinanza tra macchina ed essere umano, a livello di fantascienza. Ecco il video che ce lo mostra in azione. (Credit: 2018 SHOJI TAKEUCHI, INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE, THE UNIVERSITY OF ...