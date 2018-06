Quel silenzio sulle coperture

Governo - la stampa tedesca divisa. Der Spiegel : “Il silenzio è d’oro” ma Die Zeit : “I problemi italiani sono Quelli dell’Ue” : I politici tedeschi “si stanno trattenendo” dal rilasciare commenti sulla situazione italiana. Lo scrive Der Spiegel che spiega come in Germania siano rimasti scottati dal caso Oettinger e poi dall’indignazione per le parole di Juncker, capendo che in questo momento “il silenzio è oro”, titolo dell’articolo apparso sul sito del settimanale tedesco. Non tutta la stampa però è d’accordo con l’idea di dover stare a guardare. Altri giornali ...

"Una piccola e silenziosa protesta" contro Quel divieto di sosta in piazza Foro boario a Cuneo : ALICE MARINI - "Una piccola e silenziosa rivoluzione popolare" . E' così che viene definita da Carlo Cerrina, ambulante di Cuneo, rappresentante dell'associazione di categoria Goia Ugl di piazza Foro ...

Quel silenzio sui temi bioetici che preoccupa i cattolici : Il contratto di governo non si occupa di macrotematiche bioetiche e di diritti correlati. Un silenzio che può essere interpretato in due modi: una 'vittoria' della linea oltranzista della Lega al ...

Erdogan : 'L'Onu è finita dopo Quello che è successo a Gaza : silenzio sul bullismo di Israele' : Se continuerà a esserci silenzio sul bullismo di Israele, il mondo sarà trascinato nel caos'. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ieri sera ad Ankara a un 'iftar', il pasto ...

Erdogan : 'L'Onu è finita dopo Quello che è successo a Gaza : silenzio sul bullismo di Israele' : Se continuerà a esserci silenzio sul bullismo di Israele, il mondo sarà trascinato nel caos'. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ieri sera ad Ankara a un 'iftar', il pasto ...

Dopo la separazione da Damante - la De Lellis rompe il silenzio : "Non basta Quello che mi ha fatto?" : Solo qualche giorno fa Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno annunciato la fine della loro relazione.Entrambi hanno sempre sostenuto che non avrebbero mai rivelato le motivazioni che li hanno spinti a prendere strade diverse, ma le continue voci su presunti tradimenti di Andrea Damante hanno fatto sbottare la giovane influencer. Dopo l'annuncio della separazione, infatti, i fan della ex coppia hanno iniziato a sostenere che il dj abbia più ...

CECCHINO ISRAELIANO SPARA A PALESTINESE/ Quel silenzio che cancella l'umanità del "nemico" : Un militare ISRAELIANO SPARA da lunga distanza a un PALESTINESE sul confine di Gaza. Qualcuno filma, i commilitoni esultano. Il video suscita lo sdegno mondiale. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:08:00 GMT)Amare i nemici (in Terrasanta), di V. NagleISRAELE vs PALESTINESI/ 14 morti a Gaza, le vere cause si chiamano Gerusalemme e Trump, di F. Landi

Fabrizio Frizzi - il dolore di Amadeus : 'Spesso il silenzio vale di più delle parole'. Quel momento durissimo nel 2006 : 'Spesso il silenzio vale più di mille parole'. È ancora piegato dal dolore, Amadeus , nel ricordare l'amico Fabrizio Frizzi . Intervistato dal Giornale , il conduttore de I soliti ignoti - il ritorno ,...

Paolo Gentiloni e Matteo Renzi - è gelo : il silenzio - poi Quelle telefonate : Si vocifera che i rapporti tra Paolo Gentiloni e Matteo Renzi non siano mai stati così tesi . Tanto che gli amici di entrambi si sono messi al lavoro per cercare di ricucire i rapporti. Impresa ...

“La verità su Giorgio e Nino”. Uomini e Donne - parla Anna Tedesco dopo un lungo silenzio. Storia segreta con Manetti? La ex Dama ha deciso di confessare tutto - anche Quell’aspetto inedito su Castanotto : La ormai ex Dama Anna Tedesco torna a parlare a ‘Uomini e Donne Magazine’. Negli ultimi mesi ha fatto parlare soprattutto per le indiscrezioni su una relazione segreta a Giorgio Manetti, che lei al contrario ha sempre negato. “Mi sono ritirata da Uomini e Donne: su di me sono state dette troppe parole al vento”, ha spiegato la Tedesco. La principale ragione che l’ha spinta ad andarsene, è per gli attacchi ...