Quattro azzurri allo ' Shot Master Clock'

Scherma – CdM di Fioretto : ventiQuattro gli azzurri in pedana a Shanghai per la tappa conclusiva : Sono ventiquattro gli italiani che, sotto la guida del Commissario tecnico Andrea Cipressa, saliranno sulle pedane di Shanghai nelle due gare di Coppa del Mondo di Fioretto Si conclude a Shanghai il circuito di Coppa del Mondo di Fioretto maschile e femminile. Da questo venerdì sino a domenica è in programma infatti nella metropoli cinese il Grand Prix FIE di Fioretto, che segna la conclusione della stagione prima dei Campionati Europei di Novi ...

Rugby - l’Italia sfiderà l’Irlanda a Chicago! Quattro test-match a novembre - azzurri nel tempio del football : L’Italia di Rugby giocherà ben Quattro test match a novembre, uno in più rispetto agli abituali tre! Alle sfide casalinghe contro Georgia, Australia e Nuova Zelanda si è infatti aggiunto l’incontro del 3 novembre contro l’Irlanda. Gli azzurri sfideranno i vincitori del Sei Naioni al Soldier Field di Chicago (USA): trasferta di lusso per Sergio Parisse e compagni che giocheranno in un impianto simbolo del football americano dove ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il primo turno delle qualificazioni premia solo Filippo Baldi. Out Quattro azzurri : Una grande impresa a fare da contraltare a quattro sconfitte: questa, in estrema sintesi la giornata al maschile delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia di tennis, iniziate oggi a Roma. Filippo Baldi, che aveva conquistato un invito per il tabellone cadetto al termine delle prequalificazioni, elimina il NextGen magiaro Marton Fucsovics. Fuori gli altri quattro azzurri impegnati. Filippo Baldi compie una grande impresa battendo il ...

Rugby - verso i Mondiali 2019 : Quattro test match per gli azzurri : 'I Mondiali sono la più grande espressione del nostro sport e sin dal 2016 sono il nostro obiettivo a lungo termine, per il quale abbiamo lavorato per migliorare il nostro sistema, aumentare la ...

Ranking ATP (7 maggio 2018) : Grigor Dimitrov scavalca Marin CIlic. Quattro azzurri nei cento : Una sola novità nella top 10 del Ranking ATP rilasciato oggi, lunedì 7 maggio: il bulgaro Grigor Dimitrov scavalca il croato Marin Cilic e si issa al quarto posto. Sempre primo l’iberico Rafael Nadal, che per conservare lo scettro anche la prossima settimana deve vincere anche a Madrid. Tanti punti da difendere nel torneo spagnolo anche per l’austriaco Dominic Thiem. Ranking ATP al 7.5.18 (Top 10) 1 Rafael Nadal (Spagna) 8770 2 Roger ...

Ranking ATP (7 maggio 2018) : Grigor Dimitrov scavalca Marin CIlic. Quattro azzurri nei cento : Una sola novità nella top 10 del Ranking ATP rilasciato oggi, lunedì 7 maggio: il bulgaro Grigor Dimitrov scavalca il croato Marin Cilic e si issa al quarto posto. Sempre primo l’iberico Rafael Nadal, che per conservare lo scettro anche la prossima settimana deve vincere anche a Madrid. Tanti punti da difendere nel torneo spagnolo anche per l’austriaco Dominic Thiem. Ranking ATP al 7.5.18 (Top 10) 1 Rafael Nadal (Spagna) 8770 2 Roger ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti vincono con un giorno d’anticipo! Quattro azzurri in Medal Race : Ruggero Tita e Caterina Banti non si fermano più. Dopo il Princesa Sofia, i due azzurri del Nacra 17 hanno vinto anche l’ultima tappa della Coppa del Mondo, a Hyeres, con la stessa modalità, ovvero con un giorno di anticipo. Oggi sono state disputate Quattro prove, e dopo un secondo e un nono posto, Tita e Banti hanno cambiato passo, vincendo le altre due regate. Il loro totale è quindi 27, inarrivabile per i britannici Ben Saxton e Nicola ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti vincono con un giorno d’anticipo! Quattro azzurri in Medal Race : Ruggero Tita e Caterina Banti non si fermano più. Dopo il Princesa Sofia, i due azzurri del Nacra 17 hanno vinto anche l’ultima tappa della Coppa del Mondo, a Hyeres, con la stessa modalità, ovvero con un giorno di anticipo. Oggi sono state disputate Quattro prove, e dopo un secondo e un nono posto, Tita e Banti hanno cambiato passo, vincendo le altre due regate. Il loro totale è quindi 27, inarrivabile per i britannici Ben Saxton e Nicola ...

La Juventus fa 1-1 a Crotone - il Napoli vince 4-2 contro l'Udinese. Azzurri a meno Quattro dai bianconeri : La Juventus di Massimiliano Allegri inciampa sul campo del pericolante Crotone di Walter Zenga che impone l'1-1 ai campioni d'Italia in carica. Al gol di Alex Sandro di testa, al 16' del primo tempo ...

Canoa - qualificazioni YOG 2018 : a Barcellona Quattro azzurrini tentano di strappare il pass per Buenos Aires : Scattano oggi a Barcellona le qualificazioni, per quanto riguarda la Canoa, agli YOG di Buenos Aires 2018: quattro azzurrini cercheranno il pass per la rassegna giovanile a cinque cerchi. Si tratta di Elena Borghi, Lucrezia Zironi, Matteo Pistoni ed Alberto Moceo. Pistoni e Borghi saranno impegnati sia nel C1 che nel K1, mentre Moceo e Zironi si cimenteranno soltanto nel K1: come da regolamento, gli atleti si misureranno sia nella prova sprint ...

Pentathlon - Mondiali Youth A Caldas da Rainha 2018 : nelle qualificazioni femminili avanzano tre azzurrine su Quattro : Sono scattati a Caldas da Rainha, in Portogallo, i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno, riservati agli atleti Under 19, in quello che potrebbe anche essere definito un antipasto dei Giochi Olimpici Giovanili (YOG) che andranno in scena a Buenos Aires nel mese di ottobre. Oggi è stata la volta delle qualificazioni femminili dove, tra le 98 contendenti al via per i 36 posti in finale c’erano anche quattro azzurrine. La migliore è stata ...