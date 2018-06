Quart Trail des Alpages – Tanti top runner per la prima edizione

sportfair

: Tanti top runner per il primo Quart Trail des Alpages. Al castello festa per oltre 350 sportivi. Quattro i percorsi… - acmediapress : Tanti top runner per il primo Quart Trail des Alpages. Al castello festa per oltre 350 sportivi. Quattro i percorsi… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018)topper il primodes. Al castello festa per oltre 350 sportivi Il Castello di, immerso nel verde e a pochi chilometri dalla città di Aosta, sarà il punto nevralgico deldesche si disputerà sabato 9 giugno. Lassù, all’interno delle mura fortificate, scatteranno a tutta velocità diversi protagonisti delinternazionale, pronti a darsi battaglia lungo i 50 chilometri (4.100 metri D+) che si snoderanno sul territorio comunale andando a toccare diversi alpeggi della zona. Ci sarà lo svizzero Jules Henri Gabioud, che di recente ha raggiunto la Valle d’Aosta per un giro in bicicletta di 170 chilometri, ma anche il connazionale Florian Thevoz e ancora Robbie Britton, londinese che da anni risiede a Chamonix. Non mancheranno Bruno Brunod, Franco Collé, Giancarlo Annovazzi, Giuliano Cavallo, Enzo Benvenuto ealtri. Nella gara ...