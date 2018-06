Pwc | digitale e video spingeranno crescita mercato Entertainment & media

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Milano, 6 giu. (AdnKronos) – La spesa globale nel; intrattenimento crescerà con un tasso annuale dicomposto (cagr) del 4,4% nei prossimi 5 anni. Questa spinta porterà il fatturato totale dell’industria a raggiungere i 2.399 miliardi di dollari circa nel 2022, dai 1.932 miliardi di dollari conseguiti nel 2017. Sono i dati del Global E;M Outlook 2018-2022 pubblicato di pwc, che descrive uno scenario di profondo cambiamento in un settore in vivace ripresa. La spesa dei consumatori si è attestata nel 2017 a circa 824 miliardi di dollari, in aumento del 4% rispetto al 2016. Negli ultimi anni, i grandi fornitori di accesso a internet e delle piattaforme di distribuzione si stanno integrando verticalmente e i giganti online si stanno espandendo orizzontalmente nell’offerta di contenuti. Le distinzioni del segmento tradizionale – tra ...