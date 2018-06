Pwc | digitale e video spingeranno crescita mercato Entertainment & media 2

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) (AdnKronos) – I mercati in più rapida ascesa fino al 2022 saranno la Nigeria e l’Egitto, con ricavi totali che cresceranno rispettivamente a un tasso annuo del 21% e del 17%, guidati soprattutto dall’aumento della spesa per l’accesso a Internet. Senza considerare l’accesso ad Internet, l’India è il paese con lapiù accentuata, seguita dall’Indonesia. Nella stessa misura, nessunin Europa occidentale o in Nord America supererà il 3% diannua al 2022. Una grande spinta al settore sarà la diffusione del numero di connessioni Internet mobili ad alta velocità, che aumenterà di 2,2 miliardi a livello globale entro il 2022, contribuendo a epandere notevolmente ildel consumo di contenuti mobili. Un punto di svolta si verificherà nel 2020, quando si stima che il consumo totale di dati a livello globale tramite ...