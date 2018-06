Putin | Soros vuole scatenare volatilità euro | chiedete a dipartimento di Stato Usa

Matteo Salvini - Vladimir Putin e il fango di George Soros - cosa si spinge a pubblicare Repubblica : L'onda di fango di George Soros su Matteo Salvini potrebbe trasformarsi in tsunami sul leader della Lega se Repubblica davvero accetterà di cavalcarla. Il quotidiano diretto da Mario Calabresi sposa l'...

Salvini : 'Minniti ha fatto un discreto lavoro. Stimo Putin - soros uno speculatore' : L'economia italiana avrebbe solo da guadagnare da buoni rapporti con la Russia. Il nemico in questo momento è il terrorismo islamico, non l'espansionismo della Russia', ha poi sottolineato Salvini, ...

Soros : "Sono preoccupato per la vicinanza tra Salvini e Putin" : Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e il miliardario statunitense George Soros, ospite oggi di un dibattito sul futuro dell'Unione Europea al Festival dell’Economia di Trento. Il finanziere, noto per le sue posizioni liberali e importante finanziatore di gruppi e Ong che si occupano dei diritti umani in tutto il Mondo, si è detto molto preoccupato dalla vicinanza che secondo lui ci sarebbe tra Matteo Salvini e il Presidente della ...

Soros : "Salvini pagato da Putin". Il leghista : "Mai avuto un rublo" : L'arpionata a Salvini è solo una delle mosse usate da un Soros deciso a entrare a gamba tesa nella politica italiana. Prima di quell'attacco s'era esibito firmando un articolo a piena pagina sul ...

Soros al Festival : 'L'Italia deve sapere se Putin paga Salvini' : 'Putin cerca di dominare l'Europa, non vuole distruggerla ma sfruttarla perché ha la capacità produttiva, mentre l'economia russa sotto Putin può solo sfruttare le materie prime e le persone. E' una ...

Rapporti Putin-Salvini - scoppia il caso Soros : Guglielmo Picchi, deputato della Lega, consigliere di politica estera di Matteo Salvini , risponde così alle "preoccupazioni" del finanziere George Soros per l'alleanza tra il presidente russo e il ...

Soros preoccuapto per l'Europa : "Non so se Putin finanzi Salvini" - La replica : "Speculatore senza scrupoli" : "Credo che il presidente Usa sia una minaccia per il mondo compresa l'America e non capisce gli elementi base dell'economia. La deregulation bancaria è solo uno degli aspetti negativi della sua ...

Soros : “Relazione stretta Salvini-Putin”. Il leghista : “Mai ricevuto soldi - vergogna” : Il finanziere George Soros, ospite del Festival dell'Economia di Trento: “C'è una stretta relazione tra Matteo Salvini e Putin. Non so se Putin effettivamente finanzia il suo partito, questa è una questione che l'opinione pubblica italiana ha il diritto di approfondire, l'opinione pubblica italiana ha diritto di sapere se Salvini è a busta paga di Putin”.Continua a leggere

Soros : non so se Putin finanzi la Lega. La replica di Salvini : mai preso un soldo da Mosca : Soros attacca Trump "Credo che il presidente Trump sia una minaccia per il mondo compresa l'America e non capisce gli elementi base dell'economia. La deregulation bancaria è solo uno degli aspetti ...

Soros : preoccupa governo vicino a Putin : 20.19 "Sono molto preoccupato dalla vicinanza del nuovo governo italiano con la Russia e dalla stretta relazione tra Salvini e Putin". Così il magnate Usa Soros al Festival dell'Economia a Trento. "Non so se Putin finanzi la Lega ma l' opinione pubblica italiana ha diritto di sapere se Salvini è a busta paga di Putin. Questo è un aspetto su cui si trova d'accordo il nuovo ...

Soros : "Se Putin ha finanziato Salvini gli italiani dovrebbero saperlo" | Il ministro : "Mai un euro" : Il finanziere al Festival dell'Economina di Trento: "Questo governo preoccupa". Il leghista: "Soros è solo uno speculatore"