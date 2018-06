Putin loda Kim e Trump

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Mosca, 6 giu. (AdnKronos) – Il presidente russo Vladimirauspica che il vertice fra Kim Jong-un e Donaldpossa avere successo ei due leader per la loro scelta di incontrarsi la prossima settimana a Singapore. Nel frattempo, la Corea del Nord ha invitatoa Pyongyang, ha reso noto l’agenzia Kyodo, citando l’ex deputato giapponese Muneo Suzuki, coinvolto negli sforzi dello sviluppo delle relazioni fra Mosca e Tokio e inviato non ufficiale del premier Shinzo Abe per la Russia. Secondo il presidente russo,e Kim devono essereti per la loro decisione di incontrarsi per la prima volta a Singapore, ha sottolineato in un’intervista a media ufficiali cinesi, in vista del suo arrivo a Pechino venerdì. “La leadership nordcoreana ha fatto passi francamente inattesi e senza precedenti per alleviare le tensioni” e “Donald ...