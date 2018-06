‘Pulizia etica’ | pronti a una riforma sanitaria epocale? Ultrasettantenni toglietevi di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Oscar, un pensionato di 60 anni, ex-funzionario della Pubblica amministrazione, perde le chiavi mentre rientra a casa e quando le raccoglie viene beffeggiato da un gruppo di giovinastri stravaccati in un bar vicino al portone: “Haiddamorì vecchioooo… haiddamorì vecchioooo… oh oh…!”. La mattina dopo, Oscar accende la radio e al notiziario ascolta la voce grave del presidente del Consiglio: “Lo diciamo con la morte nel cuore – dice il premier – ma non possiamo farne a meno: è necessario capite? Non sarà per sempre. Abbiamo varato una, che consentirà giganteschi risparmi di spesa. Per tutti coloro che hanno compiuto i 70 anni non verrà più fornita alcuna prestazione: niente medico della mutua, niente medicine gratis, niente ambulanze. Ma soprattutto, sarà tassativamente vietato soccorrere tutti quelli che hanno raggiunto questa ...