Protezione Civile | domani Borrelli a Palmanova per l’esercitazione Neiflex

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per il forte maltempo in arrivo : violenti temporali - attenzione al Centro Italia : Allerta Meteo – Un minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, determinerà nel corso della giornata di giovedì una fase di maltempo, a rapida evoluzione partendo dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali che in serata si sposteranno su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di venerdì gran parte delle restanti regioni centrali della penisola e l’Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, ...

Allerta Meteo - forti piogge e temporali in arrivo al Centro/Nord : il bollettino della Protezione civile : Allerta Meteo – Un ampio vortice depressionario atlantico in transito sul nostro paese determinerà nelle prossime ore una instabilità sulle regioni settentrionali, causando a partire dalla serata di oggi fenomeni temporaleschi, localmente anche forti, specie su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Veneto e Friuli : il 7-9 giugno grande esercitazione di Protezione civile : L’assessore all’ambiente e alla protezione civile della Regione del Veneto ha presentato a Latisana (Ud) la grande esercitazione internazionale di protezione civile denominata “Neiflex”, in programma la prossima settimana, tra il 7 e il 9 giugno, lungo i fiumi Livenza e Tagliamento, tra Veneto e Friuli V.G. “Un’esercitazione improntata sulla gestione del rischio da alluvione – spiega l’assessore –, basata su uno scenario che prevede ...

Protezione Civile - simulazione alluvione in Friuli : 200 volontari e 9 Comuni interessati : L’esercitazione sul rischio idraulico Neiflex, presentata oggi a Latisana alla presenza del vicepresidente della Regione con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, si svolgerà dal 4 fino al 9 giugno nei territori dei bacini dei fiumi Livenza e Tagliamento e simulerà l’intervento di squadre nazionali e internazionali per il soccorso in caso di alluvioni. Lo scenario è quello dell’alluvione del 1966, in cui le acque ...

Livorno - arrestato funzionario della Protezione Civile : si appropriava di beni pubblici : arrestato in esecuzione di una misura cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico, Riccardo Stefanini, funzionario della Protezione Civile comunale accusato di peculato continuato e aggravato. Sono 47 gli episodi accertati dalla squadra Mobile di Livorno, tra gli altri: usava l’auto di servizio per scopi personali, riforniva le proprie di carburante acquistato con la carta del Comune, conduceva una sistematica distorsione dei ...

Protezione Civile - Marini : “Con il nuovo Codice sistema più efficiente” : “Il nuovo Codice di Protezione Civile è un provvedimento atteso dal sistema di Protezione Civile territoriale e nazionale e prende atto dei cambiamenti che sono intervenuti, riformando la Legge quadro in materia ormai datata all’inizio degli anni ’90”: è quanto ha detto la presidente della Regione Umbria e commissario straordinario alla ricostruzione, Catiuscia Marini, intervenendo, a Foligno, al convegno sulle novità ...

Protezione Civile - Guido Bertolaso incorona De Augustinis. L'ex capo dipartimento nazionale : 'Ha tutte le carte in regola per rimettere le ... : UMWEB, Spoleto. "Parlate in giro, spargete la voce: Spoleto deve eleggere sindaco il migliore dei suoi cittadini". E' un vero mattatore da palcoscenico Guido Bertolaso, che martedì pomeriggio ha ...

Frana Gallivaggio (SO) : il dipartimento della Protezione Civile segue l’evolversi della situazione : In relazione all’evento franoso che sta interessando il borgo di Gallivaggio, nel comune di San Giacomo Filippo (SO), il dipartimento della Protezione Civile sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e, in continuo contatto con la Regione Lombardia e la Prefettura di Sondrio, ha provveduto all’attivazione del Comando Operativo di vertice Interforze della Difesa per garantire la massima assistenza alla popolazione interessata. Il ...

