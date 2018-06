Proteste e maglie di Messi insanguinate L' Argentina annulla la partita a Gerusalemme con

huffingtonpost

(Di mercoledì 6 giugno 2018) L'non giocherà contro Israele a. Dopo due giorni di polemiche,e minacce l'amichevole prevista per il 9 giugno è saltata. A innescare la miccia era stato il presidente della Federcalcio palestinese, generale Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del presidente Abu Mazen. Rajoub non aveva usato giri di parole: l'non venga a giocare con Israele aaltrimenti "milioni di fan palestinesi e arabi bruceranno latta di Lionel".La squadra però aveva continuato gli allenamenti per i mondiali, senza rispondere allepalestinesi. Poi però le minacce hanno oltrepassato i confini mediorientali e sono arrivate fino a Barcellona, dove si sta allenando l'albiceleste.Un gruppo di tifosi si è presentato a bordo campo con bandiere edella nazionale macchiate di sangue., ...