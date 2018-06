Programmi TV di stasera | mercoledì 6 giugno 2018 Su Rete4 Radici

Programmi TV di stasera - martedì 5 giugno 2018. Su Canale5 in 1^Tv Pelè : Kevin De Paulha in Pelè Rai1, ore 20.30: Wind Music Awards 2018 – Prima serata È tempo di Wind Music Awards. Gli attesissimi premi della musica italiana tornano questa sera e il 12 giugno dall’Arena di Verona per due prime serate su Rai1 in compagnia delle grandi stelle del panorama musicale italiano che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici (certificati da FIMI/Gfk) e live. A condurre le due serate ...

Programmi TV di stasera - lunedì 4 giugno 2018. Italia vs Olanda contro la finale di Grande Fratello : Amichevole Italia vs Olanda Rai1, ore 20.45: Italia vs Olanda Messa alle spalle la terribile delusione per la mancata qualificazione per i prossimi Campionati del Mondo, per l’Italia è il momento di guardare oltre e di concentrarsi su quegli impegni che possano consentire al gruppo di giocatori che andranno a dar vita ad un nuovo ciclo, di creare la giusta amalgama. Questa sera va in onda l’amichevole Italia-Olanda dall’Allianz ...

Stasera in tv : Programmi tv di domenica 3 giugno 2018 : ... si gioca l'andata del primo turno dei playoff di serie B : alle 18.30 Cittadella-Bari in diretta su SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO e SKY CALCIO 2 e alle 21.00 Venezia-Perugia su SKY SPORT 1, SKY ...

Programmi TV di stasera - domenica 3 giugno 2018 : Fazio sfida Amici con Cottarelli - Venier - Michielin e Saviano : Mara Venier Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nell’ultimo appuntamento di questa stagione sarà ospite Carlo Cottarelli. A poche ore dalla formazione del nuovo Governo, in studio anche il direttore del Tg1 Andrea Montanari, il direttore de Il Corriere Della Sera Luciano Fontana, il co-fondatore de Il Fatto Quotidiano Peter Gomez e il giornalista, scrittore e autore Michele Serra per commentare il nuovo scenario politico italiano. E ancora ...

Programmi TV di stasera - sabato 2 giugno 2018 : Cavalli di battaglia in replica su Rai1 : Alberto Angela Rai1, ore 21.25: Cavalli di battaglia – replica In replica, la prima puntata dello spettacolo andato in scena dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme che trae origine dal vasto ed esilarante repertorio popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale di Gigi Proietti il quale sarà accompagnato da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama ...

Programmi TV di stasera - venerdì 1 giugno 2018. Su Rai1 l’amichevole Francia – Italia : Amichevole Francia - Italia Rai1, ore 20.45: Francia vs Italia La rivalità tra Francia e Italia trova radici ben profonde e non solo legate al mondo del calcio, e questa sera si rinnoverà dallo stadio di Nizza con la seconda amichevole di lusso per il nuovo CT azzurro Roberto Mancini. I match giocati tra le due formazioni fanno ormai parte della storia dei tornei mondiali ed europei. In particolare, basti ricordare la finale del campionato ...

Programmi TV di stasera - giovedì 31 maggio 2018. Su Rai3 ‘Speciale ½ h in più’ con Lucia Annunziata : Lucia Annunziata Rai1, ore 21.25: La mafia uccide solo d’estate 2 - Ultima puntata - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2017, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna. Prodotta in Italia. Trama: Lorenzo, pronto a cambiare le cose, è arrivato a chiedere una raccomandazione a Massimo per ottenere il posto in un ufficio dove può prendere decisioni più importanti. Massimo è combattuto se aiutarlo o meno. Il procuratore Costa intanto, ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 30 maggio 2018. Su Rai1 La Partita del Cuore in ricordo di Fabrizio Frizzi : Antonella Clerici e Carlo Conti Rai1, ore 21.25: La Partita del Cuore – 27^Edizione In diretta su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici e Carlo Conti, le stelle della musica, del cinema, dello sport e della televisione, daranno vita, dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova, a La 27^ Partita del Cuore. Un appuntamento con la solidarietà che quest’anno devolverà i proventi a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e ad Airc ...

Programmi TV di stasera - martedì 29 maggio 2018. Su Rai2 l’amichevole Under 21 Francia – Italia : Luigi Di Biagio Rai1, ore 21.25: Il fulgore di Dony – 1^Tv Film tv di Pupi Avati del 2018, con Greta Zuccheri Montanari, Saul Nanni, Lunetta Savino, Giulio Scarpati, Ambra Angiolini, Andrea Roncato. Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: La storia d’amore, molto particolare, ambientata al giorno d’oggi a Bologna fra due quindicenni. Lei, Dony, è una ragazza con una forza enorme, che riesce a conquistare il ragazzo della ...

Programmi TV di stasera - lunedì 28 maggio 2018. Porro - Berlinguer e Mentana in prime time. Vespa sfratta Fazio dalla seconda serata : Nicola Porro Rai1, ore 20.30: Italia – Arabia Saudita Tre amichevoli in una settimana, per addolcire almeno un po’ l’amarezza dell’assenza dal Mondiale russo ma, soprattutto, per gettare le basi del nuovo corso azzurro, con il neo CT Roberto Mancini in panchina, in vista del primo impegno “ufficiale”, con i tre punti in palio, a settembre contro la Polonia di Lewandowski per il primo turno di qualificazioni ...

Programmi TV di stasera - domenica 27 maggio 2018. Fazio sfida Amici con la Presidente del Senato - l’ex ct Ventura - J-Ax e Fedez con Chiara Ferragni - Malika Ayane : Fabio Fazio - Che Tempo Che Fa Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Da Fabio Fazio arriva la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ospite in studio anche Roberto Bolle, l’ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura, J-Ax e Fedez, che avrà tra il pubblico la compagna Chiara Ferragni. Lo spazio dedicato alla musica vedrà protagonista Malika Ayane con il nuovo singolo Stracciabudella, che anticipa l’album Domino. Luciana ...