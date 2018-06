Processo clan Spada | Comune e Regione parti civili ma nessuna delle 15 parti offese si

Domani al via maxi Processo a clan Spada : ANSA, - ROMA, 05 GIU - E' fissata per Domani la prima udienza del maxiprocesso a carico di 27 appartenenti al clan Spada di Ostia. Il processo si svolge davanti alla terza corte d'Assise, nell'aula ...

Processo al clan Spada - la giornalista Angeli : “Non ho paura e mi sento libera nonostante tutto” : «Oggi sono 1736 giorni che vivo sotto scorta. In questi anni ho ricevuto minacce dirette e indirette, insulti sui social, avvertimenti. Anche mio figlio quando a soli 8 anni venne preso di mira da Carmine Spada che gli fece il segno della croce», a parlare è la cronista di La Repubblica, Federica Angeli chiamata oggi come testimone nel Processo a c...