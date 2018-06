Prende il via domani a Mirandola la seconda edizione del Memoria Festival

muse trento * Giardino Botanico Alpino Viote Monte Bondone : al via la stagione il 3 giugno - la collezione comPrende 2.000 specie di piante ... : ... e costituisce il primo appuntamento della ricchissima programmazione di attività estive del Giardino e comprendono laboratori, visite guidate, letture per bambini, teatro scienza e molto altro.

Al via le riprese di Masterchef Italia 8 e annunciato il nuovo giudice : chi Prenderà il posto di Antonia Klugmann? : Al via le riprese di Masterchef Italia 8 e nuovo giudice pronto a salire a bordo al fianco dei confermatissimi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I tre prenderanno per mano lo chef stella Giorgio Locatelli che il pubblico del cooking show ha già conosciuto nei mesi scorsi nel suo ristorante in Inghilterra. Sarà proprio lui a prendere il posto di Antonia Klugmann che, qualche giorno fa, ha annunciato di voler lasciare il ...

Mattarella Prende tempo per un governo politico | La Lega insiste : esecutivo d'emergenza - poi il voto | Di Maio : troviamo un altro nome all'Economia : Il leader M5s propone di tenere Savona nella squadra di governo ma non all'Economia dove andrebbe cercato un nome alternativo.

A Palmi Prende il via la stagione estiva : appuntamento con lo 'Street Book' : ... infatti già il 2 e 3 giugno per le vie della città vi sarà la 'Street Book', programma ideato per promuovere eventi culturali, spettacoli teatrali e musicale, mostre e fiere del libro nelle vie del ...

Viaggi & Turismo : riPrende lo storico collegamenti Napoli-Isole Eolie - promozione speciale : Dal 31 maggio e fino al 9 settembre SNAV riprenderà lo storico collegamento tra Napoli e le Isole Eolie che, grazie ai mezzi veloci, consente una traversata di sole 4 ore e mezza da Mergellina. Per il lancio del servizio SNAV ha riservato un’altra delle sue promozioni Speciali: dal 28 maggio al 29 maggio Viaggio in poltrona a solo 1€ di quota trasporto, (escluso supplementi e i diritti). L’acquisto potrà essere fatto sul sito SNAV oppure tramite ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 21ma tappa : Sam Bennett sorPrende Elia Viviani a Roma. Maglia Rosa a Chris Froome : Tante polemiche, ma alla fine passerella doveva essere e passerella è stata. Chris Froome chiude al meglio il Giro d’Italia 2018 prendendosi il Trofeo Senza Fine nella Città Eterna. La Corsa Rosa torna a Roma con la ventunesima tappa, di 115 chilometri lungo le strade della Capitale: un circuito lungo i luoghi più celebri del Bel Paese da ripetere 10 volte. Gara neutralizzata, visti alcuni pericoli presenti sulla strada che avrebbero messo ...

Caluso - disastro ferroviario : video dello scontro treno-tir/ Rfi : domani riPrende circolazione Chivasso-Aosta : Caluso, scontro treno-tir: ecco il video, cos'è successo? Macchinista morto a pochi mesi dalla pensione. Destino beffardo per Roberto Madau, il 61enne morto mercoledì sera(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:52:00 GMT)

Giro d’Italia – Il poker è servito - Viviani sfreccia a Iseo : il corridore italiano si Prende in volata la 17ª tappa : Quarta vittoria in questo Giro d’Italia per Elia Viviani, il corridore della Quick Step batte in volata a Iseo Sam Bennett e Niccolò Bonifazio Era il favorito alla vigilia e non ha tradito le attese, Elia Viviani vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia grazie ad una volata perfetta che gli consente di allungare in testa alla classifica ciclamino. Il corridore della Quick Step Floors sceglie il momento giusto per piazzare la ...

Paestum : Le Strade della Mozzarella 2018 Prende il via… : Da domani 23 maggio fino a dopodomani 24 maggio, LSDM si riapriranno nella piccola cittadina in provincia di Salerno famosa

RiPrende il conflitto ispano-catalano. Senza classi dirigenti responsabili non c’è via di uscita : Riprende il suo cammino verso l'incognito il conflitto fra la Spagna e la Catalogna. La maggioranza indipendentista uscita dalle urne alle elezioni del 21 Dicembre dopo un lungo tira e molla sulle figure da indicare alla Presidenza della Generalitat si è decisa a dare vita a un governo autonomico che di fatto farà cessare il commissariamento dello stato centrale che durava da novembre in virtù dell'applicazione di un ...

Inter - sorPrendente offerta ad Ilicic : trattativa avviata Video : L'Inter sta preparando quella che è una vera e propria finale contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, allo stadio Olimpico, che vale l'accesso alla prossima edizione della Champions League. I biancocelesti, infatti, sono quarti a 72 punti, mentre i nerazzurri seguono a 69 punti al quinto posto e con un successo supererebbero i ragazzi di Simone Inzaghi in virtù degli scontri diretti, visto che nella gara di andata la partita finì 0-0 ...

Lauda : 'Mercedes via dalla F.1 se si Prende la strada sbagliata' : Ma Lauda non si è limitato a criticare la politica di Liberty, ribadendo la propria contrarietà su Halo, il sistema ideato per proteggere le teste dei piloti in caso di incidente. 'E' la cosa ...