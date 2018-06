Premiato alla conferenza internazionale ' Macroproblemi 2018' un lavoro degli alunni della

Gruppo Adler Pelzer - Premiato come fornitore dell'anno dalla GM : La General Motors ha insignito del premio fornitore dellanno 2017 lAdler Pelzer Group, azienda italiana (di Ottaviano, Napoli) che fornisce componenti e sistemi per il confort acustico e termico delle vetture, cioè rivestimenti e pannelli per le portiere e tappeti interni, per le vetture della Casa americana e di molte altri nomi importanti nei settori dellautomotive e dellaeronautica, tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing ...