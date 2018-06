ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Predella, gite solo in Italia, obbligo di alzarsi in piedi all’ingresso dei docenti: i prof contro la ‘scuola’ di Gall… - RossoScorretto : RT @fattoquotidiano: Predella, gite solo in Italia, obbligo di alzarsi in piedi all’ingresso dei docenti: i prof contro la ‘scuola’ di Gall… - MICIO7BEAR : RT @fattoquotidiano: Predella, gite solo in Italia, obbligo di alzarsi in piedi all’ingresso dei docenti: i prof contro la ‘scuola’ di Gall… - TutteLeNotizie : Predella, gite solo in Italia, obbligo di alzarsi in piedi all’ingresso dei docenti: i prof… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) “Non capisco perché quest’uomo che non ha mai insegnato se non all’Università si permetta come tanti di dare consigli su come stare in classe”. Sono le parole di Verena Lopes, professoressa di lettere dell’istituto “Foscolo” di Torino a riassumere lo sdegno di moltiper l’articolo di Ernesto Galli della Loggia pubblicato sul Corriere della Sera di martedì 5 giugno. Il giorno dopo la lettera aperta del noto editorialista al ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, è un coro unanime di critiche. Ad alzare la voce contro lo storico sono tantima anche esperti che vivono la scuola ogni giorno come il maestro di strada e già sottosegretario al Miur Marco Rossi Doria, il pedagogista Daniele Novara e il direttore della “Fondazione Agnelli”, Andrea Gavosto. L’editorialista nel suo pezzo ha proposto il ritorno “in ogni aula scolastica della”; “l’per ...