Pomigliano d' Arco | operaio licenziato si cosparge di benzina sotto casa di Di Maio

Tartaruga azzannatrice trovata in parco a Pomigliano d'Arco/ E' pericolosa per l'uomo : caso simile a Lodi : Tartaruga azzannatrice trovata in parco a Pomigliano d'Arco: è pericolosa per l'uomo. Un caso simile a Lodi, dove i carabinieri procedono contro ignoti per abbandono e violazione normativa(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:53:00 GMT)