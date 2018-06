Pomeriggio 5 | Karina Cascella critica Luigi Favoloso

lanostratv

(Di mercoledì 6 giugno 2018)Cinque controE’ appena finita una nuova puntata di5. Nella seconda parte del programma la conduttrice Barbara d’Urso ha parlato del Grande Fratello, invitando per l’occasione le coppie di questa ultima edizione: Matteo e Alessia, Filippo e Lucia. Oltre loro sono stati invitati, Lucia Bramieri e, dulcis in fundo,. E a far molto discutere sono stati proprioda una parte edall’altra. Il motivo? Hanno iniziato a bisticciare nel momento in cui hanno dato un’opinione sull’amore sbocciato tra Lucia e Filippi. Difatti a tal proposito l’opinionista dei programmi della d’Urso, rivolgendosi a, ha così sentenziato in maniera assolutamente lapidaria: “Tu sei l’unico che non può parlare di amore…Ancora tutti si chiedono ...