Polemiche e malintesi con Iliad Italia sui GB disponibili all’estero | tutta la verità

(Di mercoledì 6 giugno 2018) In questi primi giorni di vita dici sono stati indubbiamente problemi di natura tecnica, probabilmente in via di risoluzione a stretto giro, come nel caso delle chiamate provenienti da SIM Vodafone e TIM con destinatario riconosciuto in terra straniera (abbiamo dedicato un approfondimento alla vicenda ad inizio settimana), ma la questione emersa oggi 6 giugno rappresenta probabilmente il primo vero scivolone dal punto di vista del marketing e della comunicazione da parte della compagnia telefonica di cui tutti parlano. Come probabilmente molti sanno, durante la presentazione diper il mercato di casa nostra, Benedetto Levi a più riprese ha sottolineato che il pacchetto base contenente 30 GB per la connessione dati dovesse ritenersi valido anche all’estero, in riferimento ai Paesi indicati ufficialmente dalla compagnia telefonica. Senza ombra di dubbio un ...