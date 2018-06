Pitti Immagine 94 – A Firenze la nuova collezione SS19 di GTA

sportfair

: Vi aspettiamo numerosi a #Firenze per il @Pitti_Immagine #Uomo 2018! #pittiuomo - MicAllegrettiR : Vi aspettiamo numerosi a #Firenze per il @Pitti_Immagine #Uomo 2018! #pittiuomo - ANardelli1951 : 94º Pitti Immagine Uomo 12-15 Giugno, Firenze. Vi aspettiamo! #AngeloNardelli #abbigliamentouomo #madeinItaly #pu94… - doravanelli : Dal 12 al 15 giugno 2018 a Firenze -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Ladi GTA alUomo diCreatività ed eccellenza: sono questi i due binari su cui si sviluppa ladi GTA, che verrà presentata adurante94. Alla ricerca dell’equilibrio perfetto tra heritage e innovazione, il brand GTA propone unamoderna e contemporanea dall’allure inconfondibile, dove charme e ricercatezza sono attualizzati. 3 differenti impianti modellistici – Archivio – 7days – Easywear raggruppano i diversi pantaloni SS, ma punto cardine attorno a cui ruota tutta lasono i materiali: protagonisti cotoni e lini, utilizzati sia in purezza sia in mischia, armaturati con trame esclusive, in tinto pezza o tinto filo, cotone sirsucher, un tessuto semplice ma al tempo stesso elegante ed esclusivo e lane estive, fresche e versatili e dal peso leggero. Ricercati e pieni di fascino, con disegni, ...