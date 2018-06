Pisa | venditori ambulanti aggrediscono carabinieri

blogo

(Di mercoledì 6 giugno 2018)- Sta facendo molto discutere l’aggressione da parte di un gruppo didi origini senegalesi nei confronti deiche stavano effettuando controlli contro la vendita abusiva di prodotti contraffatti. Il video, pubblicato su Facebook da un testimone oculare, è diventato rapidamente virale e inevitabilmente è entrato nel dibattito politico di questi giorni, che ha al centro la questione dei migranti. I fatti risalgono a martedì pomeriggio, quando in Via Vecchia Barbaricina i militari erano impegnati in un servizio di routine contro l’abusivismo commerciale.Dopo aver sequestrato qualcosa come 160 borse contraffatte e messe in vendita su teli distesi per terra, un senegalese ha aggredito due, che hanno rimediato uno la frattura del setto nasale, l’altro una distorsione al dito di una mano. Le indagini per l’identificazione del responsabile sono state ...