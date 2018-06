Pisa | venditori abusivi picchiano i carabinieri durante un sequestro | il video choc sui

Pisa - carabinieri presi a pugni da venditori abusivi/ Video - Meloni : "Rimpatrio immediato per queste bestie" : Pisa , pugno dell’ambulante al carabiniere, Video , il militare incassa e non reagisce: il filmato è virale. Reazione composta dall'uomo dell'arma, che incassa il colpo e poi se ne va(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:59:00 GMT)

Pisa - venditori ambulanti aggrediscono carabinieri durante controlli. Salvini : “Subito rimpatri” : Un gruppo di ambulanti, di origine senegalese, si è scagliato contro tre pattuglie dei carabinieri durante un controllo contro la vendita abusiva di oggetti contraffatti. È successo ieri pomeriggio a Pisa, in via Vecchia Barbaricina. I militari, impegnati in uno dei servizi quotidiani a contrasto dell’abusivismo commerciale, sono stati aggrediti dopo il sequestro di circa 160 borse che erano state messe in vendita su dei teli distesi sulla ...