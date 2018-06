Pisa | carabinieri sequestrano merce | ambulante li picchia

Pisa - carabinieri aggrediti da venditori abusivi : Un gruppo di senegalesi si è scagliato contro tre pattuglie dei carabinieri durante un controllo contro la vendita abusiva di oggetti contraffatti. E' successo ieri pomeriggio a Pisa, in via Vecchia ...

Pisa - carabinieri aggrediti da venditori senegalesi durante controllo anti abusivi|Video : Uno dei militari è stato colpito con un pugno al volto ed è finito all'ospedale con il naso fratturato. Salvini: «Tolleranza zero ed espulsioni»

Pisa - venditori abusivi picchiano i carabinieri durante un sequestro : il video choc sui social : Un gruppo di senegalesi si è scagliato contro tre pattuglie dei carabinieri durante un controllo contro la vendita abusiva di oggetti contraffatti. È successo ieri pomeriggio a Pisa, in via Vecchia ...

Pisa - carabinieri presi a pugni da venditori abusivi/ Video - Meloni : "Rimpatrio immediato per queste bestie" : Pisa, pugno dell’ambulante al carabiniere, Video, il militare incassa e non reagisce: il filmato è virale. Reazione composta dall'uomo dell'arma, che incassa il colpo e poi se ne va(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:59:00 GMT)

Pisa - venditori ambulanti aggrediscono carabinieri durante controlli. Salvini : “Subito rimpatri” : Un gruppo di ambulanti, di origine senegalese, si è scagliato contro tre pattuglie dei carabinieri durante un controllo contro la vendita abusiva di oggetti contraffatti. È successo ieri pomeriggio a Pisa, in via Vecchia Barbaricina. I militari, impegnati in uno dei servizi quotidiani a contrasto dell’abusivismo commerciale, sono stati aggrediti dopo il sequestro di circa 160 borse che erano state messe in vendita su dei teli distesi sulla ...

Carabinieri picchiati da senegalesi in pieno centro a Pisa : Circondati e picchiati da un considerevole numero di senegalesi nel pieno centro di Pisa, a due passi da Piazza dei Miracoli. Vittime della brutale aggressione due Carabinieri che avevano appena posto sotto sequestro un ingente quantitativo di borse contraffatte che gli africani stavano vendendo abusivamente.Attimi interminabili di tensione dopo che i Carabinieri avevano provveduto al sequestro, poi il numero dei senegalesi è aumentato via via ...

Pisa - carabinieri aggrediti dai venditori abusivi | Video : I militari stavano effettuando un servizio di controllo contro la vendita di merce abusiva in via Cammeo quando è iniziato il caos. Sono volati alcuni oggetti, oltre alle grida degli abusivi che si sono ribellati all'azione dei militari...

Pisa : MIGRANTI AGGREDISCONO I CARABINIERI PER PROTESTA : PISA: MIGRANTI AGGREDISCONO I CARABINIERI PER PROTESTA A PISA un carabiniere si è ritrovato col naso rotto per colpa di queste “risorse”.… L'articolo PISA: MIGRANTI AGGREDISCONO I CARABINIERI PER PROTESTA proviene da Essere-Informati.it.

Uccisa dall’ex nel Pisano - le amiche : “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni : Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni Continua a leggere L'articolo Uccisa dall’ex nel Pisano, le amiche: “Dovevamo denunciarlo” | Ma ai carabinieri non risultano segnalazioni proviene da NewsGo.