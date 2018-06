Pioggia di acquisti su Bio On

finanza.lastampa

: Repubblica su Jorginho: 'Dal City una pioggia di milioni per finanziare la campagna acquisti' - - Dalla_SerieA : Repubblica su Jorginho: 'Dal City una pioggia di milioni per finanziare la campagna acquisti' - - SiamoPartenopei : REPUBBLICA - In arrivo una pioggia di milioni dal City: finanzieranno i prossimi acquisti - SiamoPartenopei : Repubblica su Jorginho: 'Dal City una pioggia di milioni per finanziare la campagna acquisti' -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Protagonista Bio On , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,34%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bio On rispetto all'...