Pino è | Concerto tributo a Pino Daniele | Diretta | Cantanti ospiti e anticipazioni

"Pino è" - il concertone del San Paolo di Napoli in diretta su Rai 1 : A tre anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la musica italiana gli rende omaggio - nella sua città - con uno straordinario tributo live. "Pino è", il concertone in programma...

Napoli - svolta per i lavori al San Paolo : 'Subito dopo il concerto per Pino Daniele' : Inizieranno subito dopo lo smantellamento del palco per il concerto ' Pino è ' i lavori allo stadio San Paolo di Napoli. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris a margine di un'iniziativa al ...

Pino è - cresce l'attesa per il concerto : attivato il numero solidale : NAPOLI. Manca ormai meno di una settimana a "Pino è", il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, che si terrà il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli e sarà trasmesso in ...

Pino è : tutti gli ospiti del mega concerto in ricordo di Pino Daniele. Diretta su Rai1 il 7 giugno : Pino Daniele Un evento eccezionale per un artista mai dimenticato. Pino è, il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, in programma giovedì 7 giugno nello Stadio San Paolo di Napoli, verrà trasmesso in Diretta da Rai1 e Rai Radio2 a partire dalle 20.35. Pino è si annuncia come un’occasione unica e irripetibile per omaggiare la musica di Pino Daniele nel luogo simbolo della sua città, insieme ad alcuni tra i più celebri ...

Pino Daniele - per il concerto blindata l'area dello stadio : Mentre le backing band completano gli arrangiamenti necessari al concertone del 7 giugno al San Paolo e i biglietti per l'omaggio al Lazzaro Felice vanno a ruba nelle prevendite autorizzate , ormai ...

Capoliveri ricorda Pino Daniele con un concerto tributo : Dopo Tullio De Piscopo, Tony Esposito, James Senese, Gigi De Rienzo ed Ernesto Vitolo, salgono, dunque, sul palco di piazza Matteotti altri importanti nomi della musica italiana nel mondo che hanno ...

Nell'inedito "Resta quel che resta" il testamento di Pino Daniele. Il 7 giugno il concerto tributo al San Paolo di Napoli : L'incipit è una triste profezia, quasi un testamento. "Quando qualcuno se ne va resta l'amore intorno". Si intitola Resta quel che resta ed è l'inedito di Pino Daniele che alle 11 del 14 maggio le radio italiane trasmetteranno in contemporanea. A riferirlo è il Corriere della Sera."E se qualcosa ci sarà, oltre quegli occhi chiusi...": difficile leggere questi versi senza andare con la mente a un'immagine che in molti ...

