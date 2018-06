Pino Daniele | parla la moglie Fabiola | i rimpianti e gli amici che le hanno voltato le

Napoli - atti vandalici contro il monumento in ricordo di Pino Daniele : Dei vandali hanno distrutto l"installazione in memoria di Pino Daniele, a Napoli.Il monumento in onore del cantante blues si trovava ai Quartieri Spagnoli, tra Vico Due Porte e Toledo, a un tiro di schioppo dalla fermata della metropolitana. Nella notte, qualcuno ha avuto la "bella" pensata di abbattere l"opera in polistirolo - raffigurante Daniele e la sua chitarra - lasciandola per terra, distrutta. Senza alcun rispetto verso un'icona della ...

?Lotto - nel segno di Pino Daniele : la sua data di nascita premia un giocatore con 125mila euro : A pochi giorni dal concerto in onore di Pino Daniele allo stadio San Paolo, il Lotto premia un fan del cantante scomparso tre anni fa: grazie all?ambo 3-19 - data di nascita del...

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 6 giugno : cronaca - Miss America e l'evento per Pino Daniele : La Vita in diretta torna su Rai1 con una nuova puntata ricca di ospiti e di interviste ma anche di temi importanti che vanno dalla cronaca allo spettacolo, cosa vedremo oggi?(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:42:00 GMT)

Lotto - nel segno di Pino Daniele : la sua data di nascita premia un giocatore con 125mila euro : A pochi giorni dal concerto in onore di Pino Daniele allo stadio San Paolo, il Lotto premia un fan del cantante scomparso tre anni fa: grazie all'ambo 3-19 - data di nascita del 'bluesman', classe '55 ...

Show per Pino Daniele : incognita trasporti - rischio disagi per i fan : FUORIGROTTA BLINDATA Valerio Esca Fuorigrotta blindata e corsa contro il tempo per scongiurare il rischio caos nel post concertone tributo a Pino Daniele. Non è ancora chiaro se e come i 50mila fan ...

Sconti Trenitalia per il concerto-tributo a Pino Daniele del 7 giugno a Napoli : Ufficiali gli Sconti Trenitalia per il concerto-tributo a Pino Daniele. Tutti coloro che vorranno partecipare all'evento speciale dedicato all'artista partenopeo. Tutti coloro che decideranno di partecipare alla manifestazione potranno accedere a uno sconto del 30% per andata e ritorno da Napoli su tutti i servizi Trenitalia a cominciare dal Frecciarossa per finire con l'Intercity Notte. Tantissimi gli artisti che prenderanno parte al ...

Napoli - svolta per i lavori al San Paolo : 'Subito dopo il concerto per Pino Daniele' : Inizieranno subito dopo lo smantellamento del palco per il concerto ' Pino è ' i lavori allo stadio San Paolo di Napoli. Lo ha annunciato il sindaco Luigi de Magistris a margine di un'iniziativa al ...

Napoli choc - vandalizzata l'opera in memoria di Pino Daniele ai Quartieri Spagnoli : L'immagine di Pino Daniele con la sua chitarra e i versi di 'A me me piace 'o blues' da questa mattina non danno più il benvenuto a cittadinie turisti a Vico Due Porte a Toledo, all'inizio dei ...

“Pino Daniele. Il tempo resterà” su Rai5 il docu-film dedicato all’uomo del blues : Un “nero a metà”, un uomo in blues capace di parlare un linguaggio aperto a tutti. Rai Cultura racconta Pino Daniele con il docu-film di Giorgio Verdelli “Pino Daniele. Il tempo resterà”, in onda mercoledì 30 maggio alle 21.15 su Rai5. Attraverso immagini inedite, testimonianze di amici e artisti e tanta musica, il film è l’occasione per quanti amano il bluesman partenopeo di ritrovare le sue interpretazioni più celebri e seguire il suo percorso ...

“Pino Daniele. Il tempo resterà” su Rai5 il docu-film dedicata all’uomo del blues : Un “nero a metà”, un uomo in blues capace di parlare un linguaggio aperto a tutti. Rai Cultura racconta Pino Daniele con il docu-film di Giorgio Verdelli “Pino Daniele. Il tempo resterà”, in onda mercoledì 30 maggio alle 21.15 su Rai5. Attraverso immagini inedite, testimonianze di amici e artisti e tanta musica, il film è l’occasione per quanti amano il bluesman partenopeo di ritrovare le sue interpretazioni più celebri e seguire il suo percorso ...

Pino Daniele - l'8 giugno esce la nuova raccolta 'Le corde dell'anima' : L'8 giugno, il giorno dopo il concerto tributo in sua memoria a Napoli, esce ' Le corde dell'anima - Studio & Live ' , Sony Music/Legacy Recording, , la nuova raccolta dedicata a Pino Daniele, con 4 ...

Pino è - il concerto tributo dedicato a Pino Daniele su Rai1 : ecco quando : La musica e la tv celebrano Pino Daniele con la serata evento “Pino è” nella magica cornice dello Stadio San Paolo di Napoli: ecco gli ospiti e le anticipazioni Pino Daniele e la sua musica continuano ad emozionare. A tre anni dalla sua scomparsa, l’indimenticabile artista viene celebrato nell’evento “Pino è” con la partecipazione di illustri ospiti nella sua tanto amata città di Napoli. Pino è: quando va in ...

In arrivo un nuovo album di Pino Daniele - la tracklist con duetti della raccolta Le corde dell’anima : In occasione di Pino è, il grande evento musicale dedicato al lazzaro felice della canzone partenopea, arriva un nuovo album di Pino Daniele, una raccolta inedita dedicata alla sua carriera per ripercorrerne le tappe principali a tre anni e mezzo dalla scomparsa. L'album, già disponibile in pre-ordine su Amazon, contiene 4 cd con canzoni in studio e registrazioni dal vivo, oltre a 40 pagine tra racconti scritti da John Vignola e fotografie di ...

Miller : 'A Pompei con Avitabile pensando a Pino Daniele' : Con 'Afrodeezia', il suo album del 2015, era tornato alle radici, 'collaborando con artisti che venivano dalle terre sulla rotta della tratta degli schiavi, dall'Africa verso l'America'. Con il nuovo '...