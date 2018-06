Pierre Carniti | sindacalista vero e interprete del cambiamento

Pierre Carniti E' MORTO/ Storico segretario Cisl e senatore Psi - Martina (Pd) : "Italia grata per suo impegno" : PIERRE CARNITI è MORTO : fu segretario generale Cisl e senatore Psi. L'anno scorso lo scontro con Luigi Di Maio per un attacco del capo politico M5s ai sindacati. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:13:00 GMT)

Ci lascia all'età di 81 anni l'ex segretario Cisl Pierre Carniti : Era nato a Castellone, in provincia di Cremona, nel settembre del 1936 ed è morto oggi all'età di 81 anni , Pierre Carniti , ex sindacalista storico delle Cisl , di cui è stato segretario dal '79 all'85. ...

L'ultima battaglia di Pierre Carniti contro il declino gialloverde : Pierre Carniti è scomparso, nelle stesse ore in cui un homo novus venuto dal Nulla dell’Italia profonda, chiedeva al Senato la fiducia per il governo gialloverde e per il suo programma-Stamina e veniva accolto da applausi scroscianti come se la Camera Alta si fosse improvvisamente trasferita nella C