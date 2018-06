Pier Luigi Bersani | Da Conte tanti silenzi | zero cifre Salvo giusto la class

Un anno di Biondi - a tu per tu con Pierluigi : Per quanto riguarda i grandi eventi , il sindaco ha ricordato la partita con le Zebre, la prossima Notte Bianca dello Sport, il Mercato europeo e le fiere, il nuovo Comitato per la Perdonanza e un po'...

Vela - ottimo avvio di Pierluigi Omboni nella prima giornata del Campionato Italiano Dolphin 2018 : Comincia benissimo il Campionato Italiano Dolphin 2018 Pierluigi Omboni, capace di ottenere due primi e un quinto posto Due primi ed un quinto posto per il gargnanese Pierluigi Omboni (Cv Gargnano) al timone di Risposta Karmat (Cn Portese) nella prima giornata del Campionato Italiano Dolphin 2018. Omboni guida la provvisoria con 3 punti avanti a Davdie Bianchini (Fantastica), Mattia Pagani (Risposta Zero), Masserdotti (30 Nodi) e Grumelli ...

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini vacanze relax in Messico : Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini condividon il loro soggiorno in Messico su “Instagram”. Ma anche escursioni e serate a base di cibo e buona musica… con l’immancabile sombrero in testa e un tocco di sana follia. E tutto procede a gonfie vele. Lei non fa che ripetere “Ti amo” e lui la stringe forte a sé. Allegri e spensierati si godono il sole, l’amore e la bellezza del luogo. E se di giorno si ...

Chi è Pierluigi Ciocca - ministro dell'Economia (in pectore) per un giorno : Non è un ragazzino (classe 1941), è un uomo delle istituzioni italiane (40 anni in Banca d'Italia) ed europee (ha seduto in ben tre comitati economici) e per il breve volgere di un pomeriggio è stato il più accreditato ministro dell'Economia di un governo giallo-verde in alternativa al contestato Paolo Savona. Chi è Pierluigi Ciocca, l'economista tranquillo che dopo 11 anni alla direzione ...

Pierluigi Petrone è il nuovo presidente di Assoram : Roma, 17 mag. (AdnKronos Salute) – Pierluigi Petrone è il nuovo presidente di Assoram, l’Associazione nazionale degli operatori logistici e commerciali della distribuzione farmaceutica primaria. La nomina è avvenuta oggi a Roma in occasione della cinquantatreesima assemblea dell’Associazione, al Nobile collegio chimico farmaceutico, nel corso della quale Assoram ha rinnovato le proprie cariche associative per il triennio ...

