Picchia compagna e figlio di un anno | arrestato

Milano : Picchia la compagna e il figlio di un anno - arrestato : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un uomo, G.C.M.J., cittadino peruviano di 25 anni, per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna a Rho (Milano). Gli agenti del commissariato sono intervenuti in un appartamento in piazza San Vittore dove hanno trovato la donna, 22 anni,

Messina - Picchia la compagna. La figlia di 6 anni lo fa arrestare : La bambina ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto. Nessuno dei vicini di casa è intervenuto per fermare l'uomo

Picchia compagna e le rompe il naso. 'È stato incidente stradale' : arrestato : Ha Picchiato la compagna 24enne marocchina fratturandole il naso e staccandole una ciocca di capelli dalla testa e sostenendo poi che si era trattato di un incidente stradale: arrestato dalla polizia ...

Pisa - Picchia e rinchiude in casa la compagna incinta : Ha segregato in casa la compagna incinta e l'ha picchiata. Poi, armato di martello, ha minacciato di morte lei e i suoi genitori. Per questo motivo, un operaio di Perignano, frazione di Casciana Terme ...

Procida : Picchia la compagna incinta che perde il bambino - arrestato : A Procida , isola del golfo di Napoli, un uomo di 45 anni ha picchiato la compagna , Fiorella, di 38 anni e incinta di 20 settimane, provocando la morte del feto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa ...

