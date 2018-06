Piazza Affari nervosa | giù le banche Lo spread risale a 250 punti

Le vendite si abbattono su Piazza Affari. Immobile il resto d'Europa : Avvio sulla parità per le principali Borse del Vecchio Continente , mentre Piazza Affari esordisce in netto calo. In Italia si apre un'altra giornata campale per il neonato Governo Conte che dopo aver ...

Conte non dà i numeri e innervosisce i mercati. Piazza Affari perde l'1% : Il discorso al senato del premier incaricato Giuseppe Conte , come scrive l'agenzia finanziaria Bloomberg, "ha innervosito i mercati", perché ha affermato che il suo governo promuoverà misure populiste che vanno dal reddito di cittadinanza per i poveri e i senza lavoro ai tagli fiscali, promettendo "un nuovo vento di cambiamento basato su un programma di espansione fiscale". Ciò "allo scopo di avere una Europa più forte e giusta".La Borsa ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari con pochi dati dall'Europa (6 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 05:24:00 GMT)

Piazza Affari : nuovi cali ancora probabili. Le attese per domani : Il mercato continua a mostrare i nervi tesi, fortemente condizionato dalla situazione politica che appare segnata ancora da numerose incertezze. E' probabile che la volatilità continui a dominare la ...

Piazza Affari accelera al ribasso nel finale - lo spread torna sotto pressione. FTSE MIB -1 - 18% : L'operazione di restyling coinvolger? anche il sito web , non subito ma a fine 2018/inizio 2019, e comprender? il lancio di un terzo allegato mensile del venerd? focalizzato sul mondo dell'impresa. ...

Eurolandia cauta con Piazza Affari fanalino di coda : Teleborsa, - Finale con il segno meno per Piazza Affari , in tensione per il voto di fiducia al Senato del nuovo Governo giallo-verde, mentre le altre borse europee restano attorno alla parità, in ...

Borsa - a Piazza Affari Ftse Mib -1 - 18% : 18.11 Chiusura di seduta in ribasso per la Borsa. Piazza Affari, nel giorno in cui il governo Conte si presenta al Senato per il voto di fiducia. L'indice Ftse Mib segna -1,18% a 21.750 punti; l'All Share cede l'1,02%. Intanto lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 236 punti, con il rendimento del decennale al 2,73%. Le altre Borse europee: Parigi chiude a -0,22%, Francoforte guadagna lo 0,13% mentre Londra cede lo 0,70%.

Piazza Affari arretra con banche e utility : ... trattative poi stoppate a causa delle preoccupazioni sul prezzo elevato e l'incertezza politica. Segno meno per Enel , -1,83%, , con anche le utility penalizzate dall'effetto spread. Intanto l'Opa ...

Eurolandia cauta con Piazza Affari fanalino di coda : Finale con il segno meno per Piazza Affari , in tensione per il voto di fiducia al Senato del nuovo Governo giallo-verde, mentre le altre borse europee restano attorno alla parità, in sintonia con ...

Piazza Affari : la politica peserà ancora. Come investire ora? : A detta di David Lafferty, chief market strategist di Natixis, Piazza Affari ha dei buoni fondamentali e le sue valutazioni sono molto attraenti, ma la politica è molto complicata. Secondo l'esperto ...

Borse caute - Piazza Affari in calo : Piazza Affari in calo , mentre i mercati di Eurolandia restano cauti. Sostanzialmente stabile lo spread tra Btp decennali e Bund, fermo a 234 punti base, con un rendimento del bond di 2,723 euro. A ...

Piazza Affari continua con il segno più : Teleborsa, - continua poco sopra la parità Piazza Affari , mentre i mercati di Eurolandia mostrano rialzo frazionali. Gli investitori italiani rimangono a guardare verso Palazzo Madama , in attesa che ...

Piazza Affari continua con il segno più : continua poco sopra la parità Piazza Affari , mentre i mercati di Eurolandia mostrano rialzo frazionali. Gli investitori italiani rimangono a guardare verso Palazzo Madama , in attesa che oggi il ...

Saipem in gran spolvero a Piazza Affari : Teleborsa, - Ottima performance per Saipem che a Piazza Affari scambia in rialzo del 2,59%. Le azioni della big italiana dell'ingegneria petrolifera, fin da ieri 4 giugno festeggiano il nuovo ...