Peugeot 508 SW - Svelata la nuova generazione della familiare

Ad ottobre la nuova Peugeot 508 - disponibili 18 versioni : Lo stile strizza l'occhio al mondo dei coupé, una forma da filante fastback più che da tradizionale berlina ed una firma luminosa molto distinguibile. Le nuove motorizzazioni vengono esaltate dalle ...

Con gamma business PSA passerella a Monza per Peugeot 508 : Infine, per Peugeot ruote in pista per la 3008 2.0 BlueHDi 180 Cv, per la 5008 2.0 Blue HDi 150 Cv, per la sportivissima 308 GTi by Peugeot Sport da 270 Cv e per l'avventuroso Traveller Dangel 4x4. ...

Nuova 508 - Peugeot svela la berlina-coupè raffinata e sportiva : PARIGI - Inun mondo dominato dai Suv a guida alta, il mercato delle berline di classe media-superiore non è uno dei più floridi, tuttavia regala prestigio a chi produce queste auto e...

La nuova Peugeot 508 First Edition e come prenotarla online : Tra le novità più ammirate dell’ultimo Salone di Ginevra, ha fatto bella mostra di sé la nuova Peugeot 508, la nuova berlina di segmento D della casa del leone. Una vettura di rottura, quella mostrata alla kermesse elvetica, che introduce un innovativo corso stilistico, per il brand francese, in questa categoria, e che si presenta sul mercato con una inedita versione dedicata agli “early adopter”: la Peugeot 508 First Edition. ...

Peugeot 508 First Edition - la versione speciale si prenota online : È passato un mese da quanto Peugeot ha presentato al salone di Ginevra l’ultima edizione della sua Peugeot 508, ma per un lancio veramente coi fiocchi il costruttore francese ha pensato di mettere in circolazione una versione speciale della berlina, dotata di un design esclusivo, interni ridisegnati e una quantità di optional di serie da far girare la testa. Peugeot 508 First Edition, questo il nome dell’edizione speciale, è ...