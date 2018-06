Petrolio | in prima serata lo speciale sui ladri di arte

Petrolio - puntate in prima serata su Rai1 : conferenza stampa in diretta : Sta per iniziare nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione delle due puntate in prima serata di Petrolio, in onda su Rai1 il 6 e il 13 giugno alle ore 21.30.Previsti gli interventi del conduttore Duilio Giammaria, del direttore di Rai1 Angelo Teodoli, del suo vice Ludovico Di Meo, del Generale di Brigata, Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale Fabrizio Parrulli, del Presidente ...

La Norvegia molla il Petrolio. A Oslo la prima "città sostenibile" : La Norvegia si è riservata il compito di creare la prima città sostenibile al mondo, nella quale l'energia prodotta sarà maggiore di quella consumata. Questa nuova realtà sorgerà attorno all'aeroporto di Oslo , verrà chiamata Oslo Airport City , OAC, e coprirà un'area di 400 ...

Petrolio a 80 dollari al barile - è la prima volta dal 2014 : Petrolio in rialzo con il Brent che riaggancia quota 80 dollari al barile per la prima volta dal 2014. A Londra le quotazioni sono salite fino a 80,18 dollari per poi rallentare a 79,8 dollari. In...

Petrolio a 80 dollari al barile - è la prima volta dal 2014 : Petrolio in rialzo con il Brent che riaggancia quota 80 dollari al barile per la prima volta dal 2014. A Londra le quotazioni sono salite fino a 80,18 dollari per poi rallentare a 79,8 dollari. In...