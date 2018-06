Petrolio | Duilio Giammaria in prime time su Rai1 svela il mercato nero dell’arte

Duilio Giammaria a Blogo : "La seconda serata del sabato poco incline a Petrolio - chiedo collocazione adeguata" (VIDEO) : Petrolio torna in prima serata su Rai1 con due puntate speciali dal titolo Ladri di Bellezza ed Eredi Unici, in onda, rispettivamente, il 6 e il 13 giugno alle ore 21.30. In primo piano il traffico d'oggetti d'arte frutto di scavi clandestini e veri e propri furti e la gestione degli oltre tremila musei, duemila aree e parchi archeologici e quarantanove siti Unesco che l'Italia possiede. prosegui la letturaDuilio Giammaria a Blogo: "La ...