Pesce testa di leone

ideegreen

(Di mercoledì 6 giugno 2018)di, uno di quei pesci appartenenti al gruppo di quelli che chiamiamo da non esperti “pesci rossi” quando ce ne sono davvero di tanti tipi e anche molto differenti l’uno dall’altri. Ildiin realtà è un rappresentante della famiglia dei Ciprinidi, pesci originariamente allevati in Cina e in parte in Giappone. Oltre che al, è associato anche all’idea di fiore, i cinesi lo chiamano “fiore dell’acqua” per via del suo stile di nuoto grazioso. (altro…)diIdee Green.