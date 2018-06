Pescara | intossicazione in alcune scuole a causa del batterio della carne

Blastingnews

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Nei giorni scorsi a, un gran numero di persone per la maggior parte bambini, hanno accusato gravi malori intestinali. In un primo momento si è pensato ad un possibile contagio da salmonella che è poi stato smentito dalle analisi effettuate sulle persone colpite. I medici hanno infatti riscontrato la presenza delCampylobacter nelle persone con sintomi di tossinfezione alimentare. Ilin questione è uno dei più diffusi al mondo e si trasmette attraverso l'ingestione di alimenti contaminati come ad esempio carni crude o non trattate., i dati dell'Asl sul contagio I responsabili dell'Asl hanno però annunciato che i dati non sono ancora completi, dato che bisogna aspettare maggior tempo per verificare i risultati VIDEOcura sui pazienti ricoverati che sembrano essere davvero tanti. Tutti i contagiati sono stati distribuiti tra gli ospedali ...