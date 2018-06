Perché Liliana Segre si è astenuta sulla fiducia al governo L' intervento integrale

agi

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Ricorda la "scelta sorprendente" del Presidente della Repubblica di nominare "senatrice a vita una vecchia signora, tra le poche che porta ancora sul braccio il numero di Auschwitz" e per Liliana Segre è scattata ieri pomeriggio la standing ovation dell'Aula del Senato. La senatrice a vita ha tenuto un discorso carico di emozione, in cui ha ripercorso in pochi secondi tutta la sua vita, dolorosa e al tempo stesso ricchissima. Per prima cosa, dice Segre, la "parola va data a a quelle migliaia di italiani appartenenti alla piccola minoranza ebraica che vennero espulsi e umiliati dalle scuole, dalla pubblica amministrazione e dalla società" italiana durante il ventennio fascista. "Soprattutto si dovrebbe dare idealmente la parola a quei tanti uccisi per la sola colpa di essere nati, che sono cenere nel vento. Salvarli ...