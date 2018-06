Per le Pmi che depositano marchi e brevetti il 32% in più di ricavi per dipendente

Eurozona - a maggio ancora un calo Per il PMI : Ulteriore rallentamento della crescita economica dell'Eurozona nel mese di maggio, con il dato che tocca i minimi degli ultimi 18 mesi . La lettura media dell'indice PMI Markit sia per la manifattura ...

Digitale e pmi - una startup offre 1 milione Per le idee di altre startup : Un fondo da un milione di euro per finanziare sviluppatori, software house e startup che migliorino programmi e applicazioni per le piccole e medie imprese. È questo lo strumento con cui Teamleader, scale up belga specializzata in programmi gestionali per le aziende, intende allargare le sue app per la trasformazione Digitale. Lo sviluppatore propone l’integrazione, Teamleader la valuta e, se funziona, diventa parte integrante ...

In Danimarca nascono i robot Per le pmi : Questo mercato "è in fortissimo sviluppo, anche in Italia", come dimostrano anche i numeri di Universal robot, che ha registrato un incremento di fatturato del 72% nel mondo "con un'elevata crescita ...

Il Gdpr è entrato in vigore e il mondo non è finito. Adesso può diventare un'opportunità di crescita Per Pmi e professionisti : Venerdì 25 maggio è entrato ufficialmente in vigore in tutta Europa il nuovo "Regolamento generale per la tutela dei dati personali" (General Data Protection Regulation o Gdpr) che di fatto rende più stringenti le norme che regolano l'uso, da parte delle aziende, dei dati personali dei propri clienti, fornitori e dipendenti.Per ognuno di noi nella veste di consumatore, il nuovo Regolamento Ue porterà sicuramente molti ...

Italiaonline e Iab insieme Per promuovere le competenze digitali nelle Pmi : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – promuovere le competenze digitali delle piccole e medie imprese italiane attraverso uno specifico percorso di formazione. Questo lo scopo dell’accordo siglato da Italiaonline, prima internet company italiana, e Iab Italia, la più importante associazione nel campo della pubblicità digitale, che prevede un progetto formativo, sviluppato su una piattaforma di e-learning on demand personalizzata ‘ con ...

Italiaonline : accordo con Iab Per promuovere competenze digitali nelle Pmi (2) : (AdnKronos) – ‘Come prima internet company italiana abbiamo la missione di digitalizzare le imprese del nostro Paese, questo percorso passa anche attraverso la loro formazione oltre che a quella della nostra struttura di consulenti, unica nel nostro mercato. Da oggi lo facciamo con una piattaforma di e-learning di alto profilo, unita all’expertise di Iab Italia. Vediamo la grande opportunità di sviluppo per le Pmi Italiane e ...

"Largo ai manager Per far partire le pmi" : Roma - L'unico modo per fare ripartire il Paese è puntare su 'competenze qualificate e su manager capaci di governare l'innovazione'. Ma la crisi ha fatto andare le aziende in direzione opposta, ...

Federprivacy : “Pmi e Pa avranno bisogno di tempo Per Gdpr” : Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “A parte la maggioranza delle grandi aziende che hanno affrontato per tempo il tema del Gdpr, per pmi e pubbliche amministrazioni saranno necessari diversi mesi prima che si possa auspicare di vedere un livello di conformità accettabile e, come nel caso dell’euro, occorre un loro cambio di mentalità”. Lo ha dichiarato Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy, durante il Privacy Day ...

Gdpr - le nuove norme sulla privacy stangata da almeno 2 miliardi Per le Pmi : visualizza articoli simili Close Cronaca OPEN FUTURE PER LE IMPRESE ITALIANE PARTE DA ROMA ROADSHOW DI CONFINDUSTRIA 2 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Incentivi Per innovare le PMI : ecco le misure in atto - tra progressi e ritardi : Insomma, le ultime mosse del Governo - di per sé positive - per innovare le Pmi, assi portanti dell'economia italiana, lasciano in bocca il senso di incompiuto: le toppe dovrà metterle, a questo ...

PayPal acquisisce iZettle - Per la sua piattaforma di e-commerce dedicata alle PMI - : Il Ceo di PayPal all'annuncio dell'accordo di acquisizione ha commentato: 'Le piccole imprese sono il motore dell'economia globale e stiamo continuando ad espandere la nostra piattaforma per aiutarle ...

Paypal compra Per 2 - 2 miliardi il pos digitale Per negozi e pmi : Paypal acquista la startup svedese iZettle, specializzata in uno strumento per accettare pagamenti digitali nelle piccole attività