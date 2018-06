Pd | Bersani ‘serve nuova forza a sinistra’ | gelo dem

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Roma, 6 giu. (AdnKronos) – ”Ci vuole una roba, una idea, unapolitica… Ognuno metta a disposizione sigle simboli e persone e si comincia a lavorare”. Nel giorno della fiducia al governo Conte alla Camera, Pierluigilancia la sua proposta parlando a Montecitorio con colleghi e giornalisti. Perchè proprio oggi? chiedono i cronisti e l’ex-segretario del Pd lascia intendere che a muoverlo è stato anche l’intervento, ieri al Senato, dell’altro ex-segretario, Matteo Renzi. “Non si può ridurre tutto a una dialettica populisti-nazareni…”. Insomma, no al fronte comune Pd-Italia contro il governo gialloverde di Lega-M5S. “Voi non siete il bipolarismo di domani, voi siete la coalizione di oggi e di domani”, ha detto ieri Renzi a palazzo Madama guardano Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Per ...