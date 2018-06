PayPal : come funziona - la guida rapida : Online, si sente spesso parlare di PayPal , in questo articolo spiegheremo cos’è e come funziona questo interessante servizio, che ha reso i pagamenti online più semplici rapidi e sicuri. PayPal è nata nel 1998 ed è stata definitivamente consacrata con l’acquisizione da parte di eBay nel 2002. Ancora oggi l’azienda è strettamente legata a questo […] PayPal : come funziona , la guida rapida

Come funziona PayPal : Chi è entrato nel mondo degli acquisti online saprà perfettamente che, a parità di feedback, si tende ad essere più tranquilli acquistando da portali e servizi che offrono pagamento con PayPal. Non è detto che ciò corrisponda a verità (Amazon, ad esempio, non accetta tale metodo di pagamento pur rimanendo uno degli store più sicuri in assoluto), tuttavia utilizzare PayPal offre comunque un margine di sicurezza in più per il compratore e un ...