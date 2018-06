Patrolio – Speciale del 6 giugno 2018 – Ladri di bellezza

unduetre

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Dopo tante seconde serate, per Dulio Gianmaria è tempo di portare il suo Petrolio in prima serata. Dopo averlo fatto, con successo, anche negli anni scorsi, stavolta ha scelto due temi speciali per altrettante due puntate, stasera e il prossimo mercoledì. Petrolio |mercoledì 6È il quarto mercato illecito del mondo: … L'articolodel 6di