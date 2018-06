Parco Valentino 2018 - C' è anche Quattroruote al Salone dell' Auto

Parco Valentino - Inaugurato il Salone dell'Auto a Torino : stata inaugurata questa mattina la quarta edizione del Parco Valentino, il Salone dellauto di Torino. Al taglio del nastro hanno presenziato, oltre al presidente della manifestazione Andrea Levy, il sindaco Chiara Appendino e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, fresco di nomina, Danilo Toninelli.Il ruolo di Torino. Il primo cittadino ha espresso gratitudine agli organizzatori e a tutti i partecipanti, che con la loro presenza ...

Suzuki presenta la HYBRID Art al Parco Valentino Salone Auto Torino 2018 : Alla quarta edizione del Salone Auto di Torino Parco Valentino 2018 la Suzuki presenta la HYBRID Art Alla quarta edizione del Salone Auto di Torino Parco Valentino 2018, in programma dal 6 a 10 giugno, Suzuki ha presentato la Suzuki HYBRID Art attraverso un’originale performance artistica, che vede la realtà diventare un’opera d’arte e viceversa e chepone in evidenza il tema della mobilità alternativa e sostenibile. Oltre alla tecnologia Suzuki ...

Scatta il Parco Valentino : novità Jeep e Hyundai. Attesa per Gfg Sibylla : Sono 70, invece, le candeline per Porsche che ha scelto proprio Torino per fare festa, richiamando in piazza Castello proprietari, collezionisti e appassionati sparsi nel mondo. Per l'occasione, ...

Parco Valentino - la rassegna che fa risplendere Torino : Sono 70, invece, le candeline per Porsche che ha scelto proprio Torino per fare festa, richiamando in piazza Castello proprietari, collezionisti e appassionati sparsi nel mondo. Per l'occasione, ...

Lexus a Parco Valentino con LC Hybrid e NX Hybrid F Sport : L'allestimento F Sport si distingue per un design dedicato dei cerchi in lega da 18'', griglia F Sport, volante in pelle traforata, i sedili Sportivi in pelle con supporto lombare, ed infine la ...

Maserati al Salone dell’Auto Parco Valentino di Torino : L’azienda produttrice di automobili con sede a Bologna si ‘trasferisce’ a Torino per il Salone dell’Auto Maserati anche quest’anno sarà protagonista al Salone dell’Auto Parco Valentino che da oggi, 6 giugno, fino a domenica 10 giugno, animerà il centro della città di Torino. La quarta edizione dell’esposizione statica di auto lungo i viali dello splendido Parco della città della Mole, accoglierà un Maserati Levante e una ...

Il Parco Valentino vetrina «green» dell'auto È il Salone di Torino : La sfilata di 300 supercar per le vie del centro è la dimostrazione di quanto l'intera città sia coinvolta, una partecipazione che nessun Salone in altre parti del mondo è in grado di raggiungere. ...

Parco Valentino - parte oggi il salone dell’auto “democratico” e a cielo aperto : Si inaugura oggi, con la tradizionale passeggiata tra gli stand del neo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e del sindaco di Torino Chiara Appendino, la quarta edizione del salone dell’auto di Parco Valentino. La kermesse, organizzata nell’omonimo giardino torinese, andrà avanti fino al 10 giugno e sarà aperta dalle ore 10 alle 24. 44 marchi espositori, più di 30 meeting ed eventi dinamici di club e case ...

smart EQ fortwo e-cup : “scosse” sportive al Parco Valentino : Dopo la prèmiere Capitolina in occasione della gara di Formula E, le smart EQ fortwo e-cup sbarcano a Torino Le smart EQ fortwo e-cup arrivano a Torino: cinque delle sedici ‘racecar’ impegnate nel primo campionato monomarca 100% elettrico saranno tra i protagonisti del Parco Valentino.Nell’area test drive di Parco Dora gli appassionati potranno, inoltre, salire a bordo delle smart EQ fortwo e-cup e vivere un’esperienza high performance a zero ...

Hyundai show al salone Parco Valentino di Torino" : Da segnalare poi che alla 'Supercar Night Parade', la sfilata guidata dai presidenti e Ceo dei brand espositori e del mondo automotive, parteciperà anche Andrea Crespi, managing director di Hyundai ...

Auto – Smart EQ fortwo e-cup elettrizza il Parco Valentino : Dopo la prèmiere Capitolina in occasione della gara di Formula E, le Smart EQ fortwo e-cup arrivano a Torino. Cinque delle sedici ‘racecar’ impegnate nel primo campionato monomarca 100% elettrico saranno tra i protagonisti del Parco Valentino Sportiva e divertente da guidare: i nuovi valori della mobilità elettrica attaccano la spina a Torino. In occasione del Salone del Parco Valentino scendono, infatti, in campo le vetture dello Smart EQ ...

Parco Valentino 2018 : cosa vedere al Salone dell'auto di Torino : Parco Valentino è pronto ad aprire i battenti dal 6 al 10 giugno per la quarta edizione, mostrando ancora la stoffa della Capitale dell’auto. Per l’evento open air 700 mila visitatori...

Parco Valentino 2018 - Tutte le anteprime del Salone di Torino - FOTO Gallery : Di anno in anno sempre più novità e anteprime popolano il Parco Valentino in occasione del Salone di Torino. Ledizione 2018 della kermesse piemontese si svolgerà dal 6 al 10 giugno e, oltre al Parco, coinvolgerà moltissime altre aree della città. I visitatori potranno partecipare a diverse attività collaterali nel centro di Torino e ammirare, come da tradizione, alcuni degli ultimi modelli dei costruttori automobilistici di tutto il mondo ...

Nuovo Honda CR-V al Debutto a Parco Valentino a Torino 6-10 Giugno 2018 : Il Nuovo Honda CR-V, SUV più venduto al mondo, debutta in anteprima nazionale alla quarta edizione del salone dell’Auto di Torino che si svolgerà dal 6 al 10 Giugno, nella suggestiva cornice di Parco Valentino. Vi abbiamo raccontato – con toni entusiastici della precedente versione, che almeno in Italia non ha riscosso i favori che avrebbe meritato. Propulsori moderni e potenti, ottimi comparti meccanici e sospensioni, interni ...