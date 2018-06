Palumbo | Raggi è stata asfaltata da suo stesso asfalto miracoloso

Bari - oltraggio agli agenti dopo il verbale. Comandante Palumbo : 'Nessun abuso' : 'Il Signore ha raccontato una versione non esatta del fatti'. Il Comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo, risponde così in merito all'episodio raccontato dal titolare della stazione di ...

Palumbo : la Roma della sindaca Raggi Capitale inefficienza : Palumbo: tra cittadini malcontento sempre più lampante Roma – Di seguito le parole di Marco Palumbo, consigliere del Pd capitolino. “Il fallimento di quello che la Raggi e la Montanari consideravano il loro fiore all’occhiello, la raccolta differenziata al Ghetto, oggi è stata certificato dalle proteste dei cittadini. Ormai esausti per la presenza di cumuli di immondizia che giacciono giorni e giorni nel loro quartiere nel ...

Palumbo : Raggi-Montanari trasformano parchi Roma in pascoli : Palumbo: con amministrazione Raggi ville storiche luoghi di transumanza Roma – Di seguito la nota di Marco Palumbo, consigliere capitolino Pd. “Con la trovata Raggi-Montanari sull’impiego di pecore e caprette per arginare la crescita dell’erba nei parchi e nelle ville storiche ritorna l’immagine settecentesca delle pecore che pascolavano al Colosseo. Del resto anche il parco di Colle Oppio ha bisogno di urgenti ...

Palumbo (PD) : Raggi intervenga per disagio laboratori Capodarco : Roma – Marco Palumbo, Presidente della Commissione Trasparenza di Roma Capitale e Consigliere comunale del Pd, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Ancora disagi per i laboratori sociali della Comunità di Capodarco di Roma. Che da mesi attendono di conoscere se Roma Capitale e’ interessata ad espletare le procedure del bando per l’assegnazione del servizio. Finita infatti la proroga di un mese in attesa del ...

Palumbo : giunta Raggi dopo inadeguatezza diventa sciagura : Palumbo: incolumità cittadini a rischio Roma – Di seguito il comunicato di Marco Palumbo, consigliere del Pd capitolino. “Con giunta Raggi incolumità cittadini a rischio. Passeggeri in pericolo per i bus che prendono fuoco. Emergenza sanitaria per i cumuli di rifiuti in strada. Buche assassine per automobilisti, motociclisti e pedoni. Roma è allo sbando. La giunta Raggi dopo l’inadeguatezza è una sciagura”. L'articolo ...