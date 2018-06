Pallamano | al via l’Adriatic Cup | azzurri in campo contro Lettonia | Ucraina e Turchia

oasport

: Pallamano. L’angolano Andrea Colleluori convocato con la nazionale maggiore - GiornalediMonte : Pallamano. L’angolano Andrea Colleluori convocato con la nazionale maggiore - NTR24 : Asd Pallamano Benevento, il nuovo tecnico è l’argentino Mariano Martin Munoz -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana dimaschile ai Giochi del Mediterraneo di Terragona, attraverso un quadrangolare denominato Adriatic Cup, in programma tra Chieti e Città San’t Angelo da giovedì 7 a sabato 9 giugno. Gliesordiranno domani alle ore 20la temibile, proseguendo poi venerdì 8 sempre alle 20l’, già sconfitta nelle qualificazioni ai Mondiali 2019. La Nazionale guidata da Riccardo Trillini chiuderà poi sabato 9 affrontando ladi Danis Kristopans. L’elenco dei convocati: 1. Fovio Vito (PO – 1979 – Junior Fasano) 2. Postogna Thomas (PO – 1993 – RD Koper \ SLO) 3. Ebner Domenico (PO – 1994 – Bietigheim \ GER) 4. Colleluori Andrea (PO – 2000 – Città Sant’Angelo) 5. Pivetta Riccardo (AS – 1988 – Conversano) 6. Radovcic Demis (AS – ...