Palermo | l' Orto botanico diventa un giardino letterario | torna ' Una marina di libri' 2

Palermo : l'Orto botanico diventa un giardino letterario - torna 'Una marina di libri' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Conto alla rovescia per 'Una marina di libri', la kermesse firmata da Piero Melati che da domani alle 17.30, fino a domenica 10 giugno, trasformerà l'Orto botanico di Palermo in un giardino letterario dedicato alla parola, scritta o pronunziata. 'Cucitor di canti' è il

Aeroporto Falcone Borsellino - Un nuovo volo collegherà Palermo e Atene : Sede di due siti patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'Acropoli di Atene e il Monastero di Dafne, è un esempio di monumento storico per tutto il mondo. Atene è stata anche la sede dei primi Giochi ...

Margherita Rimi presenta il suo libro all'Orto Botanico di Palermo : ... 2018 interviste a cura di Maria Giuseppina Terrasi, Margherita Rimi ci proietta nella sua dimensione poetica in cui due mondi coesistono in un perfetto equilibrio: Arte e Scienza che cooperano al ...

Palermo : uomo di 51 anni trovato a letto con la figliastra di 11. Consumavano un rapporto intimo : L'uomo è stato colto in flagrante dalla polizia, che da tempo lo teneva d'occhio dopo le segnalazioni arrivate dalle insegnanti della bambina. Sia il 51enne che la compagna - madre della vittima - sono stati arrestati e portati nel carcere del Pagliarelli.Continua a leggere

Palermo : all'Orto botanico torna 'Una marina di libri' - 97 editori e oltre 300 eventi : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Tutto pronto per la nona edizione di 'Una marina di libri', firmata da Piero Melati, promossa dal CCN Piazza marina & Dintorni in collaborazione con le case editrici Navarra e Sellerio e la Libreria Dudi, che si svolgerà all’Orto botanico di Palermo da giovedì 7 a dome

A Palermo si ampliano i parcheggi dell'Aeroporto : All' Aeroporto di Palermo è stata inaugurata la terza area di parcheggio , antistante la sede degli uffici direzionale della società di gestione Gesap , che si affianca alle due grandi aree di sosta, ...

Ucciso in strada a Palermo : morto un ragazzo di 29 anni in una sparatoria Video : 3 Lunedì 21 maggio, Fondo Picone nei pressi di Palermo, ore 21 circa: un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto in strada in to ad una sparatoria. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato i parenti, gli amici e i conoscenti della vittima straziati dal dolore, urlanti e in pianti di disperazione. Situazione molto tesa che ha reso le operazioni della polizia molto difficoltose, che faticava a mantenere ...

Corruzione : Cisal - bici Montante via da aeroporto Palermo : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - “Nella zona imbarchi internazionali dell’aeroporto di Palermo, probabilmente a seguito di un accordo commerciale, è esposta, in una vetrina, una bicicletta dell’azienda di Antonello Montante, al centro di un'inchiesta che in questi ultimi giorni ha scosso profondamente

Lavoro : sciopero 24 ore anche al porto di Palermo : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) – anche i 400 lavoratori portuali palermitani incroceranno oggi le braccia per lo sciopero nazionale di 24 ore di marittimi, portuali e servizi tecnici e nautici, “contro la diffusione crescente dell’autoproduzione e sul tema della sicurezza, proclamato dalle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti”. Lo sciopero, per l’intera giornata lavorativa, scatterà in tutti i ...

Anziano morto dopo rapina a Palermo - un arresto per omicidio : Una rapina violenta che causo' la morte dell'anziana vittima. Adesso sono scattate le manette per l'autore del sanguinoso assalto. I carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo hanno eseguito un'...