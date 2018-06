Palermo | Corte d’Appello | “like” a post non è istigazione al terrorismo

Palermo - corteo giovani contro la mafia : 16.49 Migliaia di giovani stanno marciando a Palermo, dall'aula bunker dell'Ucciardone all'Albero Falcone, in via Notarbartolo, simbolo dell'impegno antimafia Il corteo per dire "no" alla mafia nel 26esimo anniversario della strage di Capaci, sulle note della colonna sonora del film "i Cento passi", ispirato alla lotta di Peppino Impastato,ucciso dalla mafia 40 anni fa. "La marcia uccide, il silenzio pure", recita uno striscione. Poco prima ...

Palermo : Mattarella a cerimonia per 70 anni Corte conti : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alla Società siciliana per la Storia Patria di Palermo per partecipare all’incontro sui 70 anni della Corte dei conti in Sicilia. Ad accoglierlo, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il Presidente della Regione Nello Musumeci, il Prefetto Antonella De Miro, il Presidente della Società Storia Patria Gianni Puglisi. La sessione introduttiva ...

Falcone : PalermoChiamaItalia - commemorazioni dedicate agli agenti delle scorte : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – Saranno dedicate agli uomini e alle donne delle scorte, eroi silenziosi che rischiano quotidianamente la vita per proteggere servitori dello Stato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, le commemorazioni per il 26esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Nel nome di questi ‘angeli custodi’ del passato e del presente si svolgeranno tutte le iniziative promosse ...

Falcone : PalermoChiamaItalia - commemorazioni dedicate agli agenti delle scorte (2) : (AdnKronos) – Le celebrazioni ufficiali nell’aula bunker dell’Ucciardone di Palermo, le iniziative nelle piazze e nelle scuole della città, i due cortei pomeridiani che il 23 pomeriggio confluiranno sotto l’albero intitolato a Falcone, in via Notarbartolo, saranno il cuore pulsante di #PalermoChiamaItalia, manifestazione per commemorare i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e le donne e gli ...

