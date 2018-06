Palermo | anche la polizia partecipa a ' Una marina di libri'

Palermo : tombe violate per vendere loculi a San Martino delle Scale - coinvolto anche ex parroco : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) - C'è anche l'ex parroco di San Martino delle Scale, don Michele Musumeci, fra gli indagati nell'inchiesta sulla compravendita illegale di loculi al cimitero della frazione di Monreale (Palermo). Una gestione che sarebbe dovuta essere in mano al Monastero benedettino "es

Palermo - il cimitero degli orrori : “Tombe violate per vendere loculi”. Quattro arresti : indagato anche l’ex parrocco : Gestivano illegalmente la compravendita dei loculi al cimitero di San Martino delle Scale, a Palermo. Un vero e proprio “cimitero degli orrori” quello scoperto dai carabinieri, che hanno arrestato Quattro persone e sottoposto una quinta al divieto di dimora nel comune di Monreale con obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Per tutti l’accusa è di avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falsità ...

Mafia - i boss imponevano il pizzo anche alla festa religiosa : 11 arresti a Palermo : anche la festa religiosa del quartiere serviva a mantenere gli uomini di Cosa nostra. La Mafia non ha pietà: e impone il pizzo anche alle offerte destinati ai santi protettori del rione. Lo ha scoperto la procura di Palermo che ha arrestato in mattinata undici persone. Sono più di 100 gli uomini della Squadra Mobile di Palermo impegnati nella esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 11 persone accusate, a vario titolo, di ...

Trenitalia - Pop debutta anche a Palermo. In Sicilia 43 nuovi treni regionali : Teleborsa, - Dopo un viaggio lunghissimo da Nord a Sud, debutta anche a Palermo il nuovo treno Pop di Alstom commissionato da trenitalia per il trasporto regionale. Presenti i vertici della compagnia ...

Lavoro : sciopero 24 ore anche al porto di Palermo : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) – anche i 400 lavoratori portuali palermitani incroceranno oggi le braccia per lo sciopero nazionale di 24 ore di marittimi, portuali e servizi tecnici e nautici, “contro la diffusione crescente dell’autoproduzione e sul tema della sicurezza, proclamato dalle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti”. Lo sciopero, per l’intera giornata lavorativa, scatterà in tutti i ...

Risultati e classifica Serie B - 40^ giornata : il Palermo torna a vincere - bene anche il Frosinone - Bari e Venezia show [FOTO] : 1/45 Foto LaPresse/ Anteo Marinoni 05/05/ 2018 Venezia - Italia Sport ...

Giustizia : anche a Palermo la ‘Notte bianca della legalità’ : Palermo, 5 mag. (AdnKronos) – Artisti, cantanti, personalità del giornalismo e della televisione rispondono all’appello lanciato dall’Associazione Nazionale Magistrati di Palermo e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per la ‘Notte bianca della legalità”, in programma oggi a Palermo e che si svolgerà in contemporanea nei palazzi di Giustizia di Roma, Napoli e Genova, a partire ...

Giustizia : anche a Palermo la 'Notte bianca della legalità (2) : (AdnKronos) - L'ingresso sarà riservato soltanto agli studenti degli istituti pilota individuati tramite l'Ufficio scolastico regionale e coinvolti nei laboratori didattici: il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, l'IIss Alessandro Volta di Caltanissetta, il liceo scientifico Archimede di Messin

Giustizia : anche a Palermo la ‘Notte bianca della legalità (2) : (AdnKronos) – L’ingresso sarà riservato soltanto agli studenti degli istituti pilota individuati tramite l’Ufficio scolastico regionale e coinvolti nei laboratori didattici: il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, l’IIss Alessandro Volta di Caltanissetta, il liceo scientifico Archimede di Messina, l’educandato Maria Adelaide di Palermo, il liceo classico Garibaldi e il liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo, ...