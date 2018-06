Padova | morto uno degli operai ustionati Incidente alle Acciaierie Venete | non ce l’ha

Infortuni : Ferrari (Cgil Padova) - morto operaio Acciaierie Venete - la strage continua : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - "Ieri, altri 3 incidenti sul lavoro: uno per fortuna senza conseguenze a Porto Marghera, dove in una fonderia una colata di zinco fuso è sfuggita dal forno causando un principio di incendio; in cantieri a Marcon e a Vazzola due lavoratori caduti con gravi conseguenze fi

Infortuni : Ferrari (Cgil Padova) - morto operaio Acciaierie Venete - la strage continua : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) – “Ieri, altri 3 incidenti sul lavoro: uno per fortuna senza conseguenze a Porto Marghera, dove in una fonderia una colata di zinco fuso è sfuggita dal forno causando un principio di incendio; in cantieri a Marcon e a Vazzola due lavoratori caduti con gravi conseguenze fisiche. Oggi la morte di Sergiu Todita, ricoverato a Cesena in seguito all’incidente drammatico delle Acciaierie Venete di Padova. ...

Infortuni : Padova - morto uno degli operai delle Acciaierie Venete : Padova, 6 giu. (AdnKronos) - "Purtroppo non ce l'ha fatta: ieri sera Sergiu Todita, il più grave dei quattro operai rimasti feriti nell'incidente alle Acciaierie Venete di Padova è morto". A confermare la notizia della morte dell'operaio moldavo di 40 anni è il segretario della Fiom di Padova, Loris

Infortuni : Padova - morto uno degli operai delle Acciaierie Venete : Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “Purtroppo non ce l’ha fatta: ieri sera Sergiu Todita, il più grave dei quattro operai rimasti feriti nell’incidente alle Acciaierie Venete di Padova è morto”. A confermare la notizia della morte dell’operaio moldavo di 40 anni è il segretario della Fiom di Padova, Loris Scarpa. Quella domenica quattro operai furono travolti da una colata di acciaio fuso e rimasero ustionati, due ...

Padova - incidente alle Acciaierie Venete : morto uno degli operai ustionati dalla colata incandescente : È morto dopo 25 giorni di ricovero al centro grandi ustionati di Cesena Sergiu Todita, l’operaio 40enne di origine moldava coinvolto nell’incidente avvenuto a maggio nelle Acciaierie Venete a Padova. In queste settimane, i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma le ustioni riportate su quasi il 100 per cento del corpo hanno impedito di intervenire chirurgicamente. Todita, che abitava nella città veneta, lascia una moglie e una ...

Padova : Vigonza - auto contro platano - morto il giovane al volante : Padova, 24 apr. (AdnKronos) - Alle 16.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma di un’auto andata a sbattere contro un platano lungo via Bosco a Vigonza (PD): deceduto un ventenne. La squadra ha messo in sicurezza la Ford Fiesta, avvolta attorno all’albero e collabora

Incidenti : Padova - a Saonara scontro tra auto e bus - un morto : Padova, 18 apr. (AdnKronos) - Alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Villatora in via Vigonovese a Saonara (Pd) per lo scontro frontale tra un’auto e un bus del servizio urbano: deceduto un uomo. La squadra dei pompieri accorsa da Padova, ha non senza difficoltà estratto il conduce